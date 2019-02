Brasil será cabeça de chave no futebol olímpico

Por AE

Londres – A seleção brasileira será cabeça de chave no sorteio dos grupos do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecerá nesta terça-feira pela manhã. A equipe do técnico Mano Menezes estará no Grupo C da competição, enquanto Grã Bretanha, México e Espanha, outros cabeças de chave, ficarão nos grupos A, B e D, respectivamente.

Desta forma, o Brasil não enfrentará britânicos, mexicanos ou espanhóis na primeira fase do torneio, que reunirá 16 seleções. O último participante ainda será definido nesta segunda-feira, com o confronto entre Senegal e Omã, pela repescagem. Quem vencer estará nos Jogos.

Campeã das duas últimas edições da competição, a Argentina não se classificou para a Olimpíada deste ano e, com isso, abriu uma vaga como cabeça de chave que provavelmente seria dela. Assim, Brasil e México, que nunca venceram o torneio, herdaram o posto. Espanha (1992) e Grã-Bretanha (1900, 1908 e 1912) já foram campeãs.