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Esporte

Brasil rumo ao hexa: o caminho da seleção até a final da Copa do Mundo

Partida contra o Japão pela inédita fase de 16 avos acontece na próxima segunda-feira, 29, às 14h

Por Ígor Resende 27 jun 2026, 11h24 | Atualizado em 27 jun 2026, 11h26
Jogadores de futebol brasileiros em uniformes amarelos e brancos celebram um gol, abraçando-se e sorrindo em campo azul
Seleção brasileira comemora gol contra a Escócia (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Brasil rumo ao hexa: o caminho da seleção até a final da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O caminho da seleção brasileira até a final da Copa do Mundo de 2026 começou a ser definido. Na próxima segunda-feira, 29, enfrenta o Japão pela fase de 16 avos, às 14h.

Caso confirme o favoritismo, o Brasil terá pela frente a Noruega de Erling Haaland ou Costa do Marfim. A partir das quartas os possíveis adversários ainda podem variar de acordo com os jogos deste sábado, 27.

No entanto, a seleção canarinha já sabe que só enfrentaria a Argentina de Messi ou Portugal de Cristiano Ronaldo a partir das semis.

Já a França de Mbappé, a Espanha de Yamal e a Alemanha de Neuer ficaram do outro lado da chave e só podem ser adversárias na grande final.

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Datas, horários e jogos do Brasil até a decisão

Seg. 29/06 – 14h – 16 avos: Japão
Dom. 05/07 – 17h – Oitavas: Noruega ou Costa do Marfim
Sáb. 11/07 – 18h – Quartas: Inglaterra, México ou Gana

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Qua. 15/07 – 16h – Semis: Argentina, Portugal, Colômbia, Suíça ou Canadá
Dom. 19/07 – 16h – Final: França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Marrocos ou Estados Unidos

 

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