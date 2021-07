Brasil pode ganhar a 1ª medalha: o que assistir nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram oficialmente abertos nesta sexta-feira, 23, e a partir desta noite as primeiras medalhas serão distribuídas. Há, inclusive, dois brasileiros com chances de subir ao pódio: a esgrimista Nathalie Moellhausen e Felipe Wu, do tiro esportivo. Entre a noite desta sexta e a manhã de sábado, diversos atletas nacionais estarão em ação em partidas de vôlei, vôlei de praia, handebol, futebol feminino, entre outros.

A primeira grande possibilidade de medalha do Brasil é, na verdade, uma cidadã do mundo. Nathalie Moellhausen, atual campeã mundial de esgrima, nasceu em Milão, é filha de italianos e neta de uma brasileira; além disso, mora na França e é casada com um argentino, mas decidiu defender o Brasil na Olimpíada. Ela, porém, não terá vida fácil, pois estreia diante da italiana Rossella Fiamingo, atual vice-campeã olímpica, a partir das 21h55 (de Brasília). A competição é eliminatória e termina na manhã de sábado. Também nesta sexta, às 23h, a seleção brasileira masculina de vôlei, atual campeã e favorita ao título, estreia diante da Tunísia. No mesmo horário, a dupla Ágatha e Duda estreia no vôlei de praia. Um pouco mais tarde, a partir da 1h de sábado, Felipe Wu, atleta tiro esportivo e medalhista de prata na Rio-2016, inicia sua busca por mais um pódio na categoria pistola de ar 10 m.

Medalhista de ouro em Londres-2012 e de prata no Rio-2016, o ginasta Arthur Zanetti estreará na fase de qualificação da das argolas às 2h30 de sábado. O primeiro pódio sairá no ciclismo estrada masculino, que não tem brasileiros na disputa e começa às 23h.Em seguida, medalhas também serão distribuídas no levantamento de peso, no tiro com arco e no taekwondo. Pela manhã, o duelo entre Brasil e Holanda no futebol feminino é destaque.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda do quarto dia (horários de Brasília):

Sexta-feira 23

Handebol masculino

21h – Brasil x Noruega

Esgrima

21h55 – Nathalie Moellhausen (Brasil) x Rossella Fiamingo (Itália) Continua após a publicidade

Vôlei de praia masculino

22h – Alison e Álvaro Filho (Brasil) x Azaad e Capogrosso (Argentina)

Vôlei de praia feminino

23h – Agatha e Duda (Brasil) x Gallay e Pereyra (Argentina)

Judô feminino

23h – Gabriela Chibana (BRA) x Harriet Bonfance (ALE)

Vôlei masculino

23h05 – Brasil x Alemanha

Judô masculino

23h40 – Eric Takabatatke (BRA) x Soukphaxay Sithisane (LAO)

Sábado 24

Tênis masculino

0h30 Thiago Monteiro (Brasil) x Jan-Lennard Struff (Alemanha)

3h30 – Tênis – João Menezes (Brasil) x Marin Cilic (Croácia)

3h30 – Marcelo Melo e Marcelo Demoliner x Nikola Mektic e Mate Pavic (Croácia)

Tênis de mesa

2h15 – Jéssica Yamada (Brasil) x Rachel Moret (Suíça)

Hipismo

5h – Adestramento – João Victor Marcari Oliva (Brasil)

Futebol feminino

8h – Brasil x Holanda