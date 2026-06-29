Brasil na grama: João Fonseca estreia em Wimbledon nesta segunda, 29, enquanto seleção enfrenta Japão na Copa

João Fonseca entrará nas quadras de grama de Wimbledon no mesmo dia que a seleção brasileira jogará a primeira partida de mata-mata da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 29. Enquanto no futebol os brasileiros enfrentarão o Japão na fase 16 avos de final, o tenista 27º do ranking vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut, atual número 163 do ranking. O confronto entre João e Agut ocorrerá por volta das 11h (horário de Brasília). A partida será transmitida pela ESPN 2 e também pelo streaming Disney+.

Adversário

Agut é um adversário experiente e já alcançou grandes feitos em sua carreira. O tenista de 38 anos chegou a ser número 9 ano do mundo, em 2019, e, no mesmo ano, foi semifinalista de Wimbledon. Apesar disso, ele não se configura mais entre os top 150 do ranking e não vence uma partida de chave principal de Grand Slam desde 2024.

Chave

João garantiu uma vaga pela primeira vez como cabeça de chave na edição deste ano de Wimbledon. O atleta conseguiu esse feito, pois ocupa a 27º posição do ranking e alguns tenistas à sua frente não participarão do Grand Slam inglês. Ainda assim, ele pode cruzar com o russo Andrey Rublev, 17º do ranking, na terceira fase, e Novak Djokovic, 8º do ranking, nas oitavas de final do torneio. Na última vez que João enfrentou a lenda sérvia do tênis, ele levou a melhor.

Caso João vença Agut, ele enfrentará o vencedor da partida entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata. A última vez que o brasileiro disputou o histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.

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Campanha de João neste ano

João chegará para o Grand Slam inglês após uma ótima campanha de Roland Garros. Durante maio e junho deste ano, ele alcançou as quartas de finais do Grand Slam de Paris, feito que o Brasil não alcançava na chave masculina de simples desde 2004, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além de Djokovic, o brasileiro eliminou grandes nomes como Casper Ruud, norueguês número 12 do ranking, conquistando sua melhor campanha em um dos quatro principais torneios do circuito.

Como preparação para Wimbledon, João participou do ATP de Halle, torneio disputado também na grama. Ele foi eliminado na chave simples para o alemão Yannick Hanfmann, porém, nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à final. O brasileiro iria disputar o ATP 250 de Eastbourne na última semana, porém sentiu um desconforto no ombro direito e preferiu se poupar para o Grand Slam Inglês.