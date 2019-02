Brasil marca amistoso contra o Japão para outubro

A seleção brasileira enfrentará o Japão, em amistoso marcado para 14 de outubro, no Estádio Nacional, em Cingapura. Nesta quinta-feira, a Federação Japonesa de Futebol anunciou a realização da partida, que marcará a reinauguração do estádio, demolido em 2008. Este será o quarto jogo do técnico Dunga à frente da equipe brasileira. Antes, o Brasil enfrenta a Colômbia, em Miami, em 5 de setembro, e, quatro dias depois, pega o Equador, em Nova Jersey. Haverá ainda o clássico das Américas contra a Argentina, em 11 de outubro, em Pequim.

Eliminado na primeira fase da Copa do Mundo, o Japão também estará com técnico novo contra o Brasil: o méxicano Javier Aguirre, que substituiu o italiano Alberto Zaccheroni, no mês passado. Curiosamente, o Brasil participou do último jogo do antigo Estádio Nacional, ao vencer a seleção de Cingapura por 3 a 0, em julho de 2008, durante preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim. A primeira convocação de Dunga, válida para os dois amistosos nos Estados Unidos, acontece no próximo dia 19.

1. Dunga, durante treinamento da equipe em Johanesburgo, na África do Sul zoom_out_map 1 /11 Dunga, durante treinamento da equipe em Johanesburgo, na África do Sul (Richard Heathcote/Getty Images/VEJA) Dunga, durante treinamento da equipe em Johanesburgo, na África do Sul

2. Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira zoom_out_map 2 /11 Relacionamento entre Dunga e imprensa nunca foi dos melhores (VEJA.com/VEJA) Relacionamento entre Dunga e imprensa nunca foi dos melhores

3. Jorginho com Dunga, na Copa da África do Sul zoom_out_map 3 /11 Companheiro de Dunga no tetra em 1994, Jorginho foi o auxiliar e fiel escudeiro de Dunga entre 2006 e 2010 (VEJA.com/VEJA) Companheiro de Dunga no tetra em 1994, Jorginho foi o auxiliar e fiel escudeiro de Dunga entre 2006 e 2010

4. Dunga irritado durante jogo entre Brasil e Holanda zoom_out_map 4 /11 Dunga irritado durante jogo entre Brasil e Holanda, nas quartas de final da Copa de 2010 (AFP/VEJA) Dunga irritado durante jogo entre Brasil e Holanda, nas quartas de final da Copa de 2010

5. Kaka e Dunga zoom_out_map 5 /11 Kaká e Dunga, durante treinamento na África do Sul (Getty/VEJA) Kaká e Dunga, durante treinamento na África do Sul

6. Dunga na partida entre Brasil e Holanda zoom_out_map 6 /11 Dunga na partida entre Brasil e Holanda, em Porth Elizabeth (Doug Pensinger/Getty Images/VEJA) Dunga na partida entre Brasil e Holanda, em Porth Elizabeth

7. Kaká e Robinho durante jogo entre Brasil e Holanda zoom_out_map 7 /11 Kaká e Robinho durante jogo entre Brasil e Holanda (AP/VEJA) Kaká e Robinho durante jogo entre Brasil e Holanda

8. Jogadores da seleção brasileira comemoram o gol de Luís Fabiano durante a partida contra o Chile, nas oitavas de final. O placar foi 3 a 0 para os brasileiros zoom_out_map 8 /11 Jogadores da seleção brasileira comemoram o gol de Luís Fabiano durante a partida contra o Chile, nas oitavas de final. O placar foi 3 a 0 para os brasileiros (Foto: Martin Bernetti/AFP/VEJA) Jogadores da seleção brasileira comemoram o gol de Luís Fabiano durante a partida contra o Chile, nas oitavas de final. O placar foi 3 a 0 para os brasileiros

9. Jogador Elano zoom_out_map 9 /11 Elano foi um dos destaques da vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, em Rosário, pelas Eliminatórias (Kirsty Wigglesworth/AP/VEJA) Elano foi um dos destaques da vitória por 3 a 1 sobre a Argentina, em Rosário, pelas Eliminatórias

10. Kaká e Cannavaro no último duelo entre Brasil e Itália, em junho de 2009, na Copa das Confederações, na África do Sul. Os brasileiros venceram por 3 a 0 zoom_out_map 10 /11 Kaká encara Cannavaro em junho de 2009, na Copa das Confederações, na África do Sul. O Brasil venceu a Itália por 3 a 0 (Claudio Villa/Getty Images/VEJA) Kaká encara Cannavaro em junho de 2009, na Copa das Confederações, na África do Sul. O Brasil venceu a Itália por 3 a 0

11. A seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra em 2009: só dois continuam na equipe zoom_out_map 11/11 A seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra em 2009: só Júlio César, Thiago Silva e Maicon estiveram na Copa de 2014 (Michael Regan/Getty Images/VEJA) A seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra em 2009: só Júlio César, Thiago Silva e Maicon estiveram na Copa de 2014

