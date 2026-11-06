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Esporte

Brasil lidera rankings do surfe mundial às vésperas da decisão no Havaí

O país ocupa simultaneamente a liderança de quatro tabelas de classificação da World Surf League (WSL)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 14h36 | Atualizado em 6 nov 2026, 15h35
Surfista masculino, de pele morena e cabelo escuro, vestindo camiseta branca e bermuda preta, desliza sobre uma onda, com água espirrando ao redor. Ele está inclinado para a direita, com o braço esquerdo estendido para baixo e o direito dobrado. Ao fundo, o mar azul e uma formação rochosa.
Luan Wood: surfista risca onda em Imbituba - (Marcio David/WSL/Divulgação)
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Brasil lidera rankings do surfe mundial às vésperas da decisão no Havaí Priorize VEJA no Google

O surfe brasileiro ocupa simultaneamente a liderança de quatro tabelas de classificação da World Surf League (WSL), cobrindo desde a divisão principal até as categorias de acesso e base. A definição dos rankings antecede a etapa de Pipeline, no Havaí, evento final do Championship Tour (CT) em que o país disputa o nono título mundial masculino de sua história no circuito.

No Championship Tour (CT), principal divisão do esporte, Yago Dora lidera o ranking masculino com 42.780 pontos. Além do líder, o Brasil possui outros três atletas entre os cinco primeiros colocados: Gabriel Medina — que venceu a etapa de Cloud 9, nas Filipinas —, Italo Ferreira e Miguel Pupo. Todos chegam ao evento Havaiano com chances matemáticas de disputar a taça da temporada.

Na divisão de acesso à elite, o Challenger Series (CS), a primeira colocação pertence a Ryan Kainalo, com 22.645 pontos. O surfista de Ubatuba (SP) assegurou vaga para integrar a elite do CT em 2027 após resultados obtidos em São Sebastião (SP) e em Portugal. Kainalo também aparece na liderança do Junior Tour, ranking voltado a atletas da nova geração, no qual soma 1.000 pontos.

Surfista feminina de cabelo escuro, vestindo camiseta branca e shorts escuros, manobrando sobre uma onda espumosa em um mar azul-esverdeado sob céu claro
Sophia Medina: mulheres no topo das ondas e dos rankings (Thiago Diaz/WSL/Divulgação)
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Nas disputas do Qualifying Series (QS), divisão regional que concede pontos para o ranking sul-americano, a liderança feminina é de Sophia Medina, com 16.200 pontos. Na chave masculina do QS, Luan Wood ocupa o primeiro lugar, com 13.102 pontos.

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Em análise sobre a presença de quatro brasileiros no Top 5 da elite e o desempenho nas divisões inferiores, o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, avaliou que os resultados refletem continuidade competitiva entre diferentes gerações de surfistas do país.

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“Essa continuidade é muito importante para o esporte e mostra a capacidade do Brasil de revelar talentos e mantê-los competitivos no cenário internacional”, afirma Martinho. “Chegar a Pipeline com quatro surfistas entre os cinco primeiros do ranking é mais uma demonstração dessa força.”

Calendário de encerramento

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Qualifying Series (QS): A etapa final do circuito regional sul-americano ocorre entre 13 e 15 de novembro, na Praia do Tombo, no Guarujá (SP).

Championship Tour (CT): A janela de competição da etapa decisiva em Pipeline, no Havaí, está agendada para o período de 8 a 20 de dezembro.

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