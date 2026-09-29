Brasil leva virada, se recupera e goleia Austrália em primeira vitória pós-Copa

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A seleção brasileira de Ancelotti goleou a Austrália por 4 a 2 em Brisbane, após um empate suado no primeiro jogo. Com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr., o Brasil superou uma virada australiana e garantiu sua primeira vitória na nova era, mostrando um esquema tático mais ofensivo.

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Depois de um empate suado com a Austrália no primeiro jogo pós-Copa, a equipe de Ancelotti goleou a mesma adversária por 4 a 2 nesta terça, 29, no estádio de Brisbane. Vanderson abriu o placar para a canarinho, que ainda levou um susto com a virada dos ‘socceroos’ com gols de Circati e Metcalfe em um intervalo de cinco minutos, mas conquistou a vitória com gols de Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr.

Diferente do primeiro amistoso, o técnico italiano apostou no esquema tático com três jogadores no meio de campo. Gabriel Bontempo, do Santos, se juntou a Bruno Guimarães e Danilo entre os titulares.

A vitória foi a primeira da seleção de Carlo Ancelotti desde a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega. Nesta data Fifa estendida, a seleção ainda enfrenta a Índia, no sábado, 3, às 11h (horário de Brasília), em Calcutá.

1º tempo

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Depois de um primeiro jogo lento e sem conexão entre o meio de campo com dois volantes, a opção por três homens no setor logo surtiu efeito: com 2 minutos de jogo, o Brasil construiu uma jogada pela direita com Rayan, Gabriel Bontempo e Vanderson. O lateral do Mônaco, que perdeu a Copa do Mundo por lesão, pisou na área e chutou encobrindo o goleiro australiano para abrir o placar.

Em ritmo acelerado, a pentacampeã continuou pressionando depois da saída de bola. Raphinha, artilheiro do Barcelona e da La Liga na temporada até esta data Fifa, fez duas finalizações em um mesmo lance, ambas defendidas pelo goleiro Beach.

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A Austrália não se acanhou diante do ritmo de jogo acelerado dos visitantes. Irankunda, autor do gol dos Socceroos na primeira partida, foi a principal válvula de escape dos donos da casa com sua velocidade, força e qualidade técnica, mas bem marcado pela defesa brasileira, com destaque para o estreante Jair. Sem grandes chances com a bola rolando, a Austrália chegou com perigo na bola parada: em um escanteio, aos 29 minutos, Rayan desviou a bola para trás, tirando o goleiro Otávio do lance, e Circati se esticou para finalizar de chaleira meio sem querer e mandou para o fundo da rede. O VAR revisou o lance por possível impedimento do zagueiro australiano, mas validou o gol já que o desvio foi do atacante brasileiro.

Após o empate, a Austrália saiu mais para o jogo. A equipe organizada que já tinha dado trabalho ao Brasil no primeiro jogo voltou a gerar jogadas ofensivas. Aos 33 minutos, em um erro de passe do meio de campo brasileiro, Irankunda iniciou o ataque, encontrou Yengi que trocou passes na frente da área com Metcalfe. O volante acertou chute no ângulo do gol de Otávio, virando a partida em menos de cinco minutos.

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Atrás no placar, o Brasil voltou a pressionar nos últimos minutos do primeiro tempo. Bruno Guimarães deu passe entre linhas para Danilo dentro da área. O volante do Botafogo tentou limpar a jogada, mas foi derrubado por Souttar. O árbitro de campo não marcou a falta, mas o VAR interviu e a penalidade foi marcada. O capitão da seleção no jogo, Raphinha, assumiu a responsabilidade e cobrou seguro para levar o jogo em 2 a 2 para o intervalo.

2º tempo

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Na volta do intervalo, Endrick entrou no lugar de Raphinha. O jogador do Barcelona sentiu um desconforto na coxa direita, informou a CBF. O atacante do Real Madrid entrou com vontade de jogar: aos 9 minutos venceu a marcação pesada ainda no campo de defesa, conduziu a bola para o ataque, passou para Vini Jr. que encontrou Danilo. O lance terminou com o chute desviado do jogador do Botafogo e no escanteio resultante da jogada, Magalhães cabeceou para baixo e forçou defesa difícil de Beach.

A Austrália também mostrou perigo mais uma vez com Irankunda. Aos 14 minutos, o atacante cruzou para Irvine que quase chegou na bola, mas Danilo tirou. No escanteio, Circati passou perto com cabeçada livre, porém, por cima do gol de Otávio.

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Sem clima de amistoso, os jogadores chegaram a criar uma confusão após um desentendimento entre Endrick, Souttar e Behich. Resolvida a briga, a seleção brasileira respondeu com uma ótima jogada. Aos 25 minutos, Danilo deu passe em profundidade para Vini Jr., que encontrou o companheiro de clube Endrick que cruzou. Bruno Guimarães entrando na área, mesmo desequilibrado, mandou para o gol e garantiu a nova virada no placar. O meia do Arsenal pôde colaborar mais no quesito ofensivo com a entrada de Andrey Santos.

Outro vindo do banco, Estêvão, recebeu passe de Vinícius na frente da área em contra-ataque de velocidade. O atacante do Chelsea chutou colocado, mas o goleiro Beach defendeu. No rebote, Endrick não conseguiu dominar e chutou para fora.

Depois de um primeiro tempo apagado, Vini Jr. melhorou na segunda etapa. Aos 33 minutos, o atacante avançou pelo lado esquerdo, deu uma caneta em Jacob Italiano e foi derrubado dentro da área por Irankunda. O próprio camisa 7 do Brasil e do Real Madrid assumiu a cobrança e decretou a goleada por 4 a 2 com um chute cruzado. Os donos da casa ainda tentaram uma reação e tiveram uma bola passando perto da trave depois de um escanteio, sem sucesso.