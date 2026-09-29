Brasil leva virada, se recupera e goleia Austrália em primeira vitória pós-Copa
Com esquema tático diferente, equipe de Ancelotti encontrou mais soluções para chegar ao ataque
Depois de um empate suado com a Austrália no primeiro jogo pós-Copa, a equipe de Ancelotti goleou a mesma adversária por 4 a 2 nesta terça, 29, no estádio de Brisbane. Vanderson abriu o placar para a canarinho, que ainda levou um susto com a virada dos ‘socceroos’ com gols de Circati e Metcalfe em um intervalo de cinco minutos, mas conquistou a vitória com gols de Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr.
Diferente do primeiro amistoso, o técnico italiano apostou no esquema tático com três jogadores no meio de campo. Gabriel Bontempo, do Santos, se juntou a Bruno Guimarães e Danilo entre os titulares.
A vitória foi a primeira da seleção de Carlo Ancelotti desde a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega. Nesta data Fifa estendida, a seleção ainda enfrenta a Índia, no sábado, 3, às 11h (horário de Brasília), em Calcutá.
1º tempo
Depois de um primeiro jogo lento e sem conexão entre o meio de campo com dois volantes, a opção por três homens no setor logo surtiu efeito: com 2 minutos de jogo, o Brasil construiu uma jogada pela direita com Rayan, Gabriel Bontempo e Vanderson. O lateral do Mônaco, que perdeu a Copa do Mundo por lesão, pisou na área e chutou encobrindo o goleiro australiano para abrir o placar.
Em ritmo acelerado, a pentacampeã continuou pressionando depois da saída de bola. Raphinha, artilheiro do Barcelona e da La Liga na temporada até esta data Fifa, fez duas finalizações em um mesmo lance, ambas defendidas pelo goleiro Beach.
A Austrália não se acanhou diante do ritmo de jogo acelerado dos visitantes. Irankunda, autor do gol dos Socceroos na primeira partida, foi a principal válvula de escape dos donos da casa com sua velocidade, força e qualidade técnica, mas bem marcado pela defesa brasileira, com destaque para o estreante Jair. Sem grandes chances com a bola rolando, a Austrália chegou com perigo na bola parada: em um escanteio, aos 29 minutos, Rayan desviou a bola para trás, tirando o goleiro Otávio do lance, e Circati se esticou para finalizar de chaleira meio sem querer e mandou para o fundo da rede. O VAR revisou o lance por possível impedimento do zagueiro australiano, mas validou o gol já que o desvio foi do atacante brasileiro.
Após o empate, a Austrália saiu mais para o jogo. A equipe organizada que já tinha dado trabalho ao Brasil no primeiro jogo voltou a gerar jogadas ofensivas. Aos 33 minutos, em um erro de passe do meio de campo brasileiro, Irankunda iniciou o ataque, encontrou Yengi que trocou passes na frente da área com Metcalfe. O volante acertou chute no ângulo do gol de Otávio, virando a partida em menos de cinco minutos.
Atrás no placar, o Brasil voltou a pressionar nos últimos minutos do primeiro tempo. Bruno Guimarães deu passe entre linhas para Danilo dentro da área. O volante do Botafogo tentou limpar a jogada, mas foi derrubado por Souttar. O árbitro de campo não marcou a falta, mas o VAR interviu e a penalidade foi marcada. O capitão da seleção no jogo, Raphinha, assumiu a responsabilidade e cobrou seguro para levar o jogo em 2 a 2 para o intervalo.
2º tempo
Na volta do intervalo, Endrick entrou no lugar de Raphinha. O jogador do Barcelona sentiu um desconforto na coxa direita, informou a CBF. O atacante do Real Madrid entrou com vontade de jogar: aos 9 minutos venceu a marcação pesada ainda no campo de defesa, conduziu a bola para o ataque, passou para Vini Jr. que encontrou Danilo. O lance terminou com o chute desviado do jogador do Botafogo e no escanteio resultante da jogada, Magalhães cabeceou para baixo e forçou defesa difícil de Beach.
A Austrália também mostrou perigo mais uma vez com Irankunda. Aos 14 minutos, o atacante cruzou para Irvine que quase chegou na bola, mas Danilo tirou. No escanteio, Circati passou perto com cabeçada livre, porém, por cima do gol de Otávio.
Sem clima de amistoso, os jogadores chegaram a criar uma confusão após um desentendimento entre Endrick, Souttar e Behich. Resolvida a briga, a seleção brasileira respondeu com uma ótima jogada. Aos 25 minutos, Danilo deu passe em profundidade para Vini Jr., que encontrou o companheiro de clube Endrick que cruzou. Bruno Guimarães entrando na área, mesmo desequilibrado, mandou para o gol e garantiu a nova virada no placar. O meia do Arsenal pôde colaborar mais no quesito ofensivo com a entrada de Andrey Santos.
Outro vindo do banco, Estêvão, recebeu passe de Vinícius na frente da área em contra-ataque de velocidade. O atacante do Chelsea chutou colocado, mas o goleiro Beach defendeu. No rebote, Endrick não conseguiu dominar e chutou para fora.
Depois de um primeiro tempo apagado, Vini Jr. melhorou na segunda etapa. Aos 33 minutos, o atacante avançou pelo lado esquerdo, deu uma caneta em Jacob Italiano e foi derrubado dentro da área por Irankunda. O próprio camisa 7 do Brasil e do Real Madrid assumiu a cobrança e decretou a goleada por 4 a 2 com um chute cruzado. Os donos da casa ainda tentaram uma reação e tiveram uma bola passando perto da trave depois de um escanteio, sem sucesso.