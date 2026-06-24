Brasil inicia contagem regressiva de um ano até a Copa do Mundo Feminina 2027

Enquanto o mundo acompanha o Mundial masculino nos Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil entrou nesta quarta-feira, 24, na contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Será a primeira vez que o torneio será realizado na América do Sul.

Falta exatamente um ano para o início da competição, marcada para ocorrer entre 24 de junho e 25 de julho. Como país-sede, o Brasil já tem vaga garantida no torneio, que manterá o formato de 32 seleções, adotado na última edição após a expansão do Mundial feminino.

A contagem regressiva ocorre em meio a um processo de renovação da seleção brasileira feminina. Sob o comando de Arthur Elias, a equipe busca recuperar protagonismo no cenário internacional e sonha com o primeiro título mundial.



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Para marcar a data, cidades-sede começaram a receber intervenções urbanas, com murais assinados por artistas mulheres sendo inaugurados em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Porto Alegre.

No Rio de Janeiro, a artista Paula Cruz assina uma obra próxima ao Maracanã. O estádio e o Cristo Redentor também receberão iluminação especial nesta quarta-feira, 24, para marcar oficialmente o One Year to Go, no horário próximo ao jogo da seleção masculina, que entra em campo às 19 horas contra a Escócia.