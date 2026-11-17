Brasil goleia Singapura em último jogo de 2026 com hat-trick de Vini Jr.
Atacantes da nova geração completam placar diante de adversário 148º colocado no ranking da Fifa
A seleção brasileira goleou Singapura por 7 a 0 em amistoso nesta terça, 17, no Estádio Nacional de Singapura. No último jogo do ano, Vini Jr. abriu os trabalhos com um hat-trick e os jovens atacantes Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram a goleada. O técnico Carlo Ancelotti assistiu a vitória das arquibancadas depois de ser expulso na derrota para o Japão no último sábado, 14.
O placar largo diante do adversário era esperado: Singapura é apenas a 148ª colocada no ranking de seleções da Fifa, a antepenúltima da lista.
Mesmo sem o técnico Ancelotti na lateral do campo, o Brasil foi superior tecnicamente durante toda a partida. No primeiro tempo, Vini Jr. marcou os três primeiros: aos oito minutos, aproveitando um erro de adversários; aos 15 minutos, em contra-ataque e com passe de Endrick; e aos 20 minutos, mandou para o fundo da rede após cruzamento de Estêvão.
Endrick, que ganhou a titularidade no lugar de Raphinha, também expulso contra o Japão, aproveitou a oportunidade e decretou a goleada. Com jogada individual fora da área, deu chute rasteiro no canto do gol adversário para levar o Brasil com 4 a 0 no placar para o intervalo.
Estêvão e Rayan tiveram gols anulados na primeira etapa, mas deixaram o seu no segundo tempo. Aos cinco minutos, jogador do Chelsea aproveitou uma bola mal afastada pela defesa de Singapura e chutou na entrada da área. A bola ainda desviou em Shariran antes de entrar no gol.
Testado como meio-campista na primeira etapa, Rayan aproveitou uma troca de posição com Allan, avançou para o ataque e recebeu um passe em profundidade do companheiro. O ex-Vasco driblou o goleiro adversário e chutou para o fundo da rede aos 19 minutos da segunda etapa.
O sétimo gol veio de Allan, estreante na seleção, após contra-ataque puxado por Alisson. O jogador do Manchester City recebeu pela direita, bateu cruzado com a sua canhota e ainda contou com desvio de Suhaimi para ir para o gol aos 28 minutos.
A seleção brasileira volta a jogar na data Fifa de março de 2027.