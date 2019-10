Brasil goleia Canadá por 4 a 1 na estreia do Mundial Sub-17

Pela primeira vez anfitrião do Mundial Sub-17 da Fifa, o Brasil estreou neste sábado, 26, com goleada sobre o Canadá por 4 a 1, em jogo disputado no Bezerrão, no Distrito Federal.

O grande nome do jogo foi o atacante João Peglow, do Internacional, autor de dois dos gols do Brasil no duelo. Gabriel Veron, do Palmeiras, e Kobe Franklin, contra, fizeram os outros dois da seleção no duelo. Perto do fim, o Canadá descontou com Jacen Russel-Rowe.

Jogando um futebol envolvente e ofensivo, o Brasil dominou a frágil seleção canadense desde o apito inicial, para a alegria dos cerca de 11,5 mil torcedores que compareceram ao Bezerrão.

A vantagem de quatro gols foi pouco para a superioridade mostrada pela equipe comandada pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

Fora Peglow, o atacante Thalles Magno, do Vasco, um dos destaques do time, fez grande jogo e foi impedido de marcar logo no início do jogo por um zagueiro canadense, que tirou a finalização em cima da linha.

Com a goleada, o Brasil, que tenta o quarto título do Mundial Sub-17, se isolou na liderança do grupo A, com três pontos conquistados. O Canadá fica na lanterna, sem pontuar. As duas outras seleções da chave são Nova Zelândia e Angola.

O próximo jogo da seleção brasileira está marcado para a terça-feira, às 20h, contra os neozelandeses. O Bezerrão será mais uma vez o palco da partida. EFE