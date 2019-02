Brasil enfrentará três europeus no pré-olímpico de Handebol

Após perderam a final de handebol para a Argentina nos Jogos Pan-americanos de Guadalajara, o Brasil desperdiçou a oportunidade de conquistar o tricampeonato e de garantir uma vaga direta nas Olimpíadas de Londres-2012. Agora, a Seleção Brasileira masculina disputará o pré-olímpico, de 6 a 8 de abril, em busca de uma vaga.

O campeonato, cuja sede pode ser a Suécia ou a Espanha, contará com 12 equipes, divididas em três grupos, que disputarão seis vagas. As duas melhores de cada chave se classificam. O Brasil está no Grupo 2 com mais três europeus, que só serão conhecidos após o término do Campeonato Europeu, no dia 29 de janeiro.

‘Possivelmente, nossa chave será a mais difícil. Mas temos de fazer o melhor trabalho possível. Vamos dar o máximo para tentar conquistar a vaga olímpica’, comentou o treinador da Seleção Brasileira, o espanhol Javier Garcia Cuesta. ‘Nossos pontos fortes são, principalmente, defesa e contra-ataque e podem fazer a diferença’, completou.

Os Jogos Olímpicos de Londres começam no dia 27 de julho e terminam em 12 de agosto. Grã-Bretanha, França, Coréia do Sul e Argentina já estão classificados. Os britânicos têm vaga assegurada por serem do país-sede. Os franceses, por terem ganhado o Campeonato Mundial. Os coreanos foram campeões asiáticos, enquanto os argentinos foram ouro no Pan-americano.

Duas vagas diretas também serão dadas para os vencedores dos Campeonatos Europeu e Africano.