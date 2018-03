Brasil empata com Japão em liderança de rankings de judô

Brasil e Japão são os países com mais atletas no topo dos rankings mundiais de judô. Com o título do Grand Slam da Rússia, no último fim de semana, Maria Portela foi para a primeira colocação na categoria até 70 kg, tornando-se a terceira brasileira líder de um ranking. Érika Miranda, prata na Rússia, é a primeira até 52kg, enquanto David Moura lidera entre os pesos pesados da categoria masculina (mais de 100 kg).

Maria Portela ultrapassou a atual campeã mundial, Chizuru Arai, do Japão, ao somar 1000 pontos com a conquista. No Grand Slam da Rússia, foram oito medalhas para o Brasil: uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze. O Japão, equipe com melhor resultado na Rússia (seis ouros, uma prata e três bronzes) também tem três líderes de ranking, todos no masculino: Ryuju Nagayama até 60 kg; Hifumi Abe até 66 kg; e Soichi Hashimoto até 73 kg.

O Brasil ainda tem Mayra Aguiar, que conquistou o bronze na Rússia, na vice-liderança da categoria até 78 kg do feminino. O Japão tem Funa Tonaki, da categoria até 48 kg, Tsukasa Yoshida, até 57 kg, Chizuru Arai, até 70 kg e Sarah Asahina nas vice-lideranças.

Os atletas seguem participando de campeonatos internacionais como preparação para a principal competição da temporada, que é o Campeonato Mundial, a ser disputado em setembro, na capital do Azerbaijão, Baku.