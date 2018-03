‘Brasil é menos dependente de Neymar hoje’, dizem jogadores da Alemanha

Os jogadores da seleção da Alemanha que entram em campo nesta terça-feira contra o Brasil, no amistoso que acontecerá em Berlim, deixam claro: a partida não tem qualquer relação com os 7 a 1 e não há nada que possa fazer com que o amistoso se compare àquela semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Mas eles admitem que, quatro anos depois, o Brasil está menos dependente de Neymar. O astro do Paris Saint-Germain não jogou naquela partida em 2014 e, uma vez mais, ficará de fora do confronto contra a Alemanha. “Acredito que o Brasil não depende mais de Neymar”, disse Leroy Sané, jovem astro do Manchester City e novidade do time alemão para terça-feira. “Estão mais compactos. A equipe está mais forte e todos aprenderam. Sem Neymar, eles têm um time forte e muitas opções.”

Ilkay Gündogan disse que hoje o Brasil tem “o mesmo nível que a Alemanha”. “O Brasil é hoje tão forte quanto a Espanha. São dois dos favoritos para a Copa, ao nosso lado. Estão hoje em um nível bom. Não há como comparar ao de 2014, está mais equilibrado e no ataque tem bons jogadores, além de Casemiro e Paulinho, que permitem uma estabilidade defensiva. O treinador tem ideias claras e isso o torna perigoso.”

Todos no time alemão negam comparação ao jogo de 2014. “Para nosso time, isso já passou. Para os brasileiro, talvez seja diferente”, afirmou Gündogan. “O 7 a 1 não é mais um assunto para nós. Não é um torneio e não se pode tirar qualquer conclusão desse resultado.”