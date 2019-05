Brasil é campeão mundial do revezamento 4×100 masculino

O Brasil foi campeão mundial do revezamento 4×100 masculino na manhã deste domingo, no Estádio de Yokohama, no Japão. Rodrigo Nascimento, Derick Silva, Jorge Vides e Paulo André marcaram 38s05, dois centésimos a menos que o quarteto americano. A terceira colocação ficou com a Grã-Bretanha, com o tempo de 38s15.

Justin Gatlin, atual campeão mundial dos 100m rasos, integrava o time americano. Os brasileiros ainda fizeram a melhor marca do ano na categoria. Além disso, o resultado também é histórico por ser o primeiro ouro do Brasil, que já havia conquistado prata na Olimpíada de Sydney-2000 e bronze em Atlanta-1996.

No feminino, o Brasil ficou com a quarta colocação. Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins, Franciela Krasucki e Vitória Rosa fizeram 43s75, pouco atrás da Alemanha, bronze com 43s68. O ouro foi das americanas, com 43s27, apenas dois centésimos mais rápidas que a equipe da Jamaica.