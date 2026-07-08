Brasil caiu? Saiba como ficou o ranking de seleções da Fifa após as oitavas de final

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Mesmo eliminada da Copa do Mundo após derrota para a Noruega, a seleção brasileira subiu uma posição no ranking da Fifa, agora entre as cinco melhores. A Noruega, algoz do Brasil, foi a equipe que mais ascendeu na lista provisória, que tem França, Argentina e Espanha no topo. Confira os detalhes.

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Apenas oito seleções seguem vivas na Copa do Mundo com o encerramento das oitavas de final. O Brasil, infelizmente, não está entre as classificadas para as quartas de final após derrota para a Noruega. Apesar da eliminação, a pentacampeã subiu uma posição no ranking da Fifa de seleções. A França é líder, seguida da Argentina e da Espanha.

Embora derrotado para a Noruega por 2 a 1, no último domingo, 5, o Brasil voltou a figurar entre as cinco melhores seleções do mundo no ranking ao vivo da Fifa. A pentacampeã é a melhor colocada no ranking que está fora das quartas de final do Mundial.

A subida do Brasil aconteceu por conta da queda de Portugal, derrotado pela Espanha nas oitavas de final. A seleção lusa perdeu duas colocações e está na sétima posição.

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Entre as classificadas para as quartas de final, o algoz do Brasil nesta Copa, a Noruega, é a seleção que mais subiu no ranking, com 12 posições conquistadas com a vitória sobre a pentacampeã. No entanto, entre as oito seleções que seguem na competição, é a pior colocada na 19ª posição.

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A lista ainda não está consolidada, portanto, as posições podem mudar. A colocação oficial de cada equipe será definida apenas depois da final do Mundial, no dia 19 de julho.

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Confira o ranking da Fifa atualizado após as oitavas de final da Copa:

França Argentina Espanha Inglaterra Brasil Marrocos Portugal Bélgica Holanda México Colômbia Alemanha Croácia Suíça Itália Estados Unidos Japão Senegal Noruega Uruguai

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