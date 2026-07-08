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Esporte

Brasil caiu? Saiba como ficou o ranking de seleções da Fifa após as oitavas de final

Noruega, algoz da seleção brasileira, subiu 12 posições com classificação para as quartas de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 15h43 | Atualizado em 9 jul 2026, 10h13
Jogadores da seleção brasileira de futebol, com camisas amarelas e shorts brancos, caminham no gramado de um estádio lotado. Vinicius Jr, camisa 7, está no centro, com outros atletas ao redor. Um telão exibe imagens de jogo ao fundo
Seleção brasileira ganhou uma posição no ranking da Fifa apesar da eliminação para Noruega (Hannah Peters - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Apenas oito seleções seguem vivas na Copa do Mundo com o encerramento das oitavas de final. O Brasil, infelizmente, não está entre as classificadas para as quartas de final após derrota para a Noruega. Apesar da eliminação, a pentacampeã subiu uma posição no ranking da Fifa de seleções. A França é líder, seguida da Argentina e da Espanha.

Embora derrotado para a Noruega por 2 a 1, no último domingo, 5, o Brasil voltou a figurar entre as cinco melhores seleções do mundo no ranking ao vivo da Fifa. A pentacampeã é a melhor colocada no ranking que está fora das quartas de final do Mundial.

A subida do Brasil aconteceu por conta da queda de Portugal, derrotado pela Espanha nas oitavas de final. A seleção lusa perdeu duas colocações e está na sétima posição.

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Entre as classificadas para as quartas de final, o algoz do Brasil nesta Copa, a Noruega, é a seleção que mais subiu no ranking, com 12 posições conquistadas com a vitória sobre a pentacampeã. No entanto, entre as oito seleções que seguem na competição, é a pior colocada na 19ª posição.

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A lista ainda não está consolidada, portanto, as posições podem mudar. A colocação oficial de cada equipe será definida apenas depois da final do Mundial, no dia 19 de julho.

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Confira o ranking da Fifa atualizado após as oitavas de final da Copa:

  1. França
  2. Argentina
  3. Espanha
  4. Inglaterra
  5. Brasil
  6. Marrocos
  7. Portugal
  8. Bélgica
  9. Holanda
  10. México
  11. Colômbia
  12. Alemanha
  13. Croácia
  14. Suíça
  15. Itália
  16. Estados Unidos
  17. Japão
  18. Senegal
  19. Noruega
  20. Uruguai
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