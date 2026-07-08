Brasil caiu? Saiba como ficou o ranking de seleções da Fifa após as oitavas de final
Noruega, algoz da seleção brasileira, subiu 12 posições com classificação para as quartas de final
Apenas oito seleções seguem vivas na Copa do Mundo com o encerramento das oitavas de final. O Brasil, infelizmente, não está entre as classificadas para as quartas de final após derrota para a Noruega. Apesar da eliminação, a pentacampeã subiu uma posição no ranking da Fifa de seleções. A França é líder, seguida da Argentina e da Espanha.
Embora derrotado para a Noruega por 2 a 1, no último domingo, 5, o Brasil voltou a figurar entre as cinco melhores seleções do mundo no ranking ao vivo da Fifa. A pentacampeã é a melhor colocada no ranking que está fora das quartas de final do Mundial.
A subida do Brasil aconteceu por conta da queda de Portugal, derrotado pela Espanha nas oitavas de final. A seleção lusa perdeu duas colocações e está na sétima posição.
Entre as classificadas para as quartas de final, o algoz do Brasil nesta Copa, a Noruega, é a seleção que mais subiu no ranking, com 12 posições conquistadas com a vitória sobre a pentacampeã. No entanto, entre as oito seleções que seguem na competição, é a pior colocada na 19ª posição.
A lista ainda não está consolidada, portanto, as posições podem mudar. A colocação oficial de cada equipe será definida apenas depois da final do Mundial, no dia 19 de julho.
Confira o ranking da Fifa atualizado após as oitavas de final da Copa:
- França
- Argentina
- Espanha
- Inglaterra
- Brasil
- Marrocos
- Portugal
- Bélgica
- Holanda
- México
- Colômbia
- Alemanha
- Croácia
- Suíça
- Itália
- Estados Unidos
- Japão
- Senegal
- Noruega
- Uruguai
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