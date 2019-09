Brasil termina Parapan de Lima com a melhor campanha da história

O Brasil encerrou neste domingo, 1º, sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, com a melhor campanha da história do evento. A equipe brasileira somou 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes, com 308 no total, e terminou pela quarta edição consecutiva na liderança do quadro de medalhas.

Com a última medalha de ouro, conquistada por Lauro Chaman no ciclismo de estrada, o Brasil superou o recorde anterior, que pertencia ao time do México, que na edição de 1999, na capital mexicana, conseguiu 307 medalhas e 121 ouros. O destaque da campanha brasileira foi o nadador pernambucano Phelipe Rodrigues, que conquistou oito pódios, sendo sete medalhas de ouro e uma de prata.

O Time Brasil terminou a campanha com mais que o dobro de medalhas de ouro do segundo colocado, os Estados Unidos, que tiveram 58 títulos, 62 pratas e 65 bronzes; O terceiro colocado foi o México, com 55 ouros, 58 pratas e 45 bronzes. Os próximos Jogos Parapan-Americanos serão disputados em Santiago, no Chile, em 2023.