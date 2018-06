Brasil bate Bélgica e chega às finais da Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei do Brasil garantiu vaga nas finais da Liga das Nações nesta terça-feira ao vencer a Bélgica por 3 sets a 1 em Eboli, na Itália, com parciais de 25/15, 25/14, 21/25 e 25/23. Com 31 pontos e na segunda colocação geral do torneio, a equipe se classificou para as finais, que acontecem em Nanquim, na China, entre 27 de junho e 1° de julho.

Apenas a seleção dos Estados Unidos, com 34 pontos, está à frente do Brasil no torneio. Nas 13 partidas disputadas até aqui, foram onze vitórias e duas derrotas. Restam dois jogos, contra Tailândia e Itália, nessa primeira fase, que tem 16 equipes na disputa. Classificam-se as cinco primeiras colocadas, além da anfitriã China.