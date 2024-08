Brasil avança à semi no vôlei feminino e segue em busca do terceiro ouro 

Invicta e sem perder um único set nos Jogos de Paris, a seleção feminina de vôlei do Brasil avançou às semifinais nesta terça-feira, 6, depois de bater a República Dominica por 3 sets a 0 (25/22, 25/13 e 25/17). A vitória contundente dá ainda mais forças à busca pela terceira medalha de ouro e a sexta na história da seleção feminina.

Além de Gabi, que marcou 20 pontos na partida, Ana Cristina também jogou muito, fazendo 14 pontos, sendo 10 de ataque, 1 de bloqueio e 3 de saque, dificultando a vida das dominicanas.

Na semi, o Brasil não terá vida fácil, no entanto. A seleção pega na quinta-feira o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Polônia, que se enfrentam ainda nesta terça-feira. Os EUA levaram a melhor sobre o Brasil na final dos Jogos de Tóquio, ficando com o ouro.

O Brasil ficou com o ouro em Pequim 2008 e Londres 2008. Em Tóquio, a seleção ficou com a prata, enquanto Atlanta 1996 e Sydney 2000 renderam o bronze.