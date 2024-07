Brasil aumenta premiação em dinheiro para medalhistas em Paris; Veja valores

O Comitê Olímpico do Brasil aumentou em 40%, em relação aos Jogos de Tóquio, a premiação em dinheiro para atletas que conseguirem medalhas nos Jogos de Paris. Para este ano, o total previsto em premiações é de R$7,2 milhões de reais.

No caso de esportes individuais, uma medalha de ouro vale R$350 mil. Prata e bronze valem R$210 mil e R$140 mil, respectivamente.

O valor é bruto, com imposto a ser descontado na fonte. Ainda assim, se o canoísta Isaquias Queiroz conseguir concretizar a previsão de subir duas vezes ao lugar mais alto do pódio em Paris, por exemplo, ele voltaria para casa com uma bolada.

No caso de esportes em grupos de 2 a 6 atletas, a medalha dourada vale R$700 mil, prata R$420 mil e bronze R$280 mil. Os valores são divididos entre os atletas medalhistas.

A divisão é a mesma para esportes com grupos de 7 ou mais atletas, como o futebol. Se a seleção capitaneada por Marta for a campeã, as jogadoras dividem a premiação de R$1,5 milhão. A prata e o bronze valem R$630 mil e R$ 420 mil, respectivamente.

Uma das principais revistas esportivas do mundo, a Sports Illustrated publicou no começo desta semana sua tradicional lista de previsões para os Jogos Olímpicos. Em Paris, para a publicação, o Brasil somaria 22 medalhas, sendo cinco delas de ouro.