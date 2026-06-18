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Esporte

Brasil 7 a 1 Haiti: há dez anos, Neymar também ficou de fora

Camisa 10 da seleção brasileira tenta se recuperar de lesão na panturrilha

Por Ígor Resende 18 jun 2026, 13h45 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h12
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Neymar of Brazil celebrates at the end of the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images)
Neymar durante a Copa do Mundo de 2022 (Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images)
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Brasil 7 a 1 Haiti: há dez anos, Neymar também ficou de fora Priorize VEJA no Google

Neymar Jr. não vai enfrentar o Haiti pela segunda vez na história. Há dez anos, o camisa 10 ficou de fora da goleada por 7 a 1 pela Copa América de 2016.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira, 18, que o craque não vai nem mesmo viajar para o duelo dessa sexta pela Copa do Mundo.

Apesar da goleada sobre o Haiti, o Brasil foi eliminado na fase de grupos após um empate contra o Equador e uma derrota para o Peru.

Ouro inédito com Neymar

Jogador do Barcelona à época, Neymar ficou de fora da convocação por um pedido da própria equipe – que já iria cedê-lo para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

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O camisa 10 confirmou as expectativas e foi um dos destaques do ouro inédito – com um gol de falta na final e a cobrança derradeira sobre os alemães.

Gabriel Jesus, Neymar e Gabriel Barbosa, recebem a medalha de ouro após vencerem a Alemanha nos pênaltis
Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol, recebem a medalha de ouro após vencerem a Alemanha (Martin Bernetti/AFP)
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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida por Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.

O duelo será registrado por uma coincidência: o reencontro entre os goleiros Alisson e Placide, personagens do 7 a 1 em 2016.  A seleção haitiana tem como destaque o camisa 10 que enfrentou brasileiros na Premier League.

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