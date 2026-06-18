Brasil 7 a 1 Haiti: há dez anos, Neymar também ficou de fora

Neymar Jr. não vai enfrentar o Haiti pela segunda vez na história. Há dez anos, o camisa 10 ficou de fora da goleada por 7 a 1 pela Copa América de 2016.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira, 18, que o craque não vai nem mesmo viajar para o duelo dessa sexta pela Copa do Mundo.

Apesar da goleada sobre o Haiti, o Brasil foi eliminado na fase de grupos após um empate contra o Equador e uma derrota para o Peru.

Ouro inédito com Neymar

Jogador do Barcelona à época, Neymar ficou de fora da convocação por um pedido da própria equipe – que já iria cedê-lo para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.

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O camisa 10 confirmou as expectativas e foi um dos destaques do ouro inédito – com um gol de falta na final e a cobrança derradeira sobre os alemães.

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Brasil x Haiti

A seleção brasileira enfrenta o Haiti na noite dessa sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitida por Globo, SBT, CazéTV, GE TV, SporTV e Nsports.

O duelo será registrado por uma coincidência: o reencontro entre os goleiros Alisson e Placide, personagens do 7 a 1 em 2016. A seleção haitiana tem como destaque o camisa 10 que enfrentou brasileiros na Premier League.