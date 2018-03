Brasil 1 x 0 Alemanha eleva audiência da Globo em 14 pontos

A vitória sobre a Alemanha por 1 a 0, em amistoso Berlim na tarde desta terça-feira, foi produtivo não apenas para a seleção brasileira, mas também para a Rede Globo. A emissora registrou um aumento de 14 pontos de audiência no Rio de Janeiro e em São Paulo, em relação à faixa de horário (entre 15h50 e 17h43) nas quatro terças-feiras anteriores.

Em São Paulo, o amistoso registrou 27 pontos com 52% de participação e, no Rio, 30 pontos com 57% de participação. A média da faixa é de 13 pontos com 28%, em São Paulo, e 16 pontos com 35% de participação, no Rio, informou a emissora nesta quarta-feira. Um ponto no Ibope representa 201.061 telespectadores em São Paulo e 118.472 no Rio.