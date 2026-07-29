Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir, horário e escalações

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Bragantino e Sporting Cristal decidem uma vaga nas oitavas da Sul-Americana nesta quarta, após empate sem gols na ida. O Massa Bruta busca a classificação em casa, enquanto os peruanos tentam quebrar um jejum contra brasileiros. Quem vencer, pega o Atlético-MG. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

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O Bragantino recebe o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana.

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Depois do empate por 0 a 0 no Estádio Nacional de Lima, a eliminatória está completamente aberta. Quem vencer avança diretamente às oitavas de final para enfrentar o Atlético-MG. Um novo empate leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

O Massa Bruta empatou as três partidas que disputou no retorno das competições após a Copa do Mundo, contra Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão, e a partida de ida da Sul-Americana. A equipe do técnico Vagner Mancini ocupa a 5ª colocação do campeonato nacional, com 31 pontos somados.

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O Sporting Cristal chega ao interior paulista com a missão de vencer uma equipe brasileira pela primeira vez desde 2014 para se classificar. O clube peruano conta com jogadores conhecidos do público brasileiro, como Yoshimar Yotún e Hernán Barcos.

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Como assistir ao jogo entre Bragantino e Sporting Cristal hoje?

Bragantino e Sporting Cristal vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; José Herrera, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger e Cristiano; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.

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Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);



Esteban Ostojich (Uruguai); Assistentes: Andrés Nievas (Uruguai) e Agustín Berisso (Uruguai);



Andrés Nievas (Uruguai) e Agustín Berisso (Uruguai); Quarto árbitro: Alberto Javier Feres (Uruguai);



Alberto Javier Feres (Uruguai); VAR: Andrés Cunha (Uruguai).