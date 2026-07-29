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Esporte

Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 16h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 17h51
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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O Bragantino recebe o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana.

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Depois do empate por 0 a 0 no Estádio Nacional de Lima, a eliminatória está completamente aberta. Quem vencer avança diretamente às oitavas de final para enfrentar o Atlético-MG. Um novo empate leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis.

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O Massa Bruta empatou as três partidas que disputou no retorno das competições após a Copa do Mundo, contra Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão, e a partida de ida da Sul-Americana. A equipe do técnico Vagner Mancini ocupa a 5ª colocação do campeonato nacional, com 31 pontos somados.

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O Sporting Cristal chega ao interior paulista com a missão de vencer uma equipe brasileira pela primeira vez desde 2014 para se classificar. O clube peruano conta com jogadores conhecidos do público brasileiro, como Yoshimar Yotún e Hernán Barcos.

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Como assistir ao jogo entre Bragantino e Sporting Cristal hoje?

Bragantino e Sporting Cristal vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Prováveis escalações:

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; José Herrera, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger e Cristiano; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.

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Arbitragem

    • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);
    • Assistentes: Andrés Nievas (Uruguai) e Agustín Berisso (Uruguai);
    • Quarto árbitro: Alberto Javier Feres (Uruguai);
    • VAR: Andrés Cunha (Uruguai).
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