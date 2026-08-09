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Esporte

Bragantino x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Duelo paulista agita a 22ª rodada em Bragança Paulista. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 9 ago 2026, 16h08
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Bragantino x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Red Bull Bragantino e Corinthians vão se enfrentar neste domingo, 9, às 18h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Separados por apenas dois pontos na classificação, os paulistas entram em campo em um duelo direto na primeira metade da tabela: o Massa Bruta soma 31 pontos, enquanto o Timão tem 29.

O Bragantino chega ao confronto depois de uma semana dedicada à preparação para o Brasileiro. Vagner Mancini terá reforços importantes: o lateral Agustín Sant’Anna e o volante Fabinho voltam após cumprirem suspensão. O treinador, contudo, não terá Gustavo Marques, suspenso e também em recuperação de lesão muscular na coxa, além de Vanderlan, Cauê, Bruninho e Davi Gomes, todos entregues ao departamento médico.

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O Corinthians chega para a partida com pouco tempo para digerir a eliminação na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time de Fernando Diniz venceu o Internacional por 2 a 1 na Neo Química Arena, mas caiu nas oitavas de final porque havia perdido o duelo de ida por 2 a 0. A queda no torneio dá ainda mais peso ao Brasileirão, ao mesmo tempo em que o clube precisa administrar o elenco antes da partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

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Onde assistir a partida entre Bragantino e Corinthians hoje?

Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo, 9, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Guzmán Rodríguez (Pedro Henrique), Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Eduardo Sasha e Isidro Pitta (Herrera). Técnico: Vagner Mancini.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André Luiz e Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.

          ARBITRAGEM

          • Árbitro: Raphael Claus (SP);
          • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
          • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);
          • VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG);
          • AVAR: Amanda Matias Masseira (SP).
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            TAGS:
            Bragantino
            Campeonato Brasileiro
            Corinthians
            Futebol: onde assistir
            Redação Digital
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