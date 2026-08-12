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Esporte

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 12, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 12 ago 2026, 18h44
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo abre uma disputa brasileira por uma vaga nas quartas de final, com a partida de volta marcada para a próxima quarta-feira, 19, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Bragantino chega ao mata-mata depois de eliminar o Sporting Cristal no playoff da competição. A equipe paulista tenta também derrubar um tabu: desde que passou a ser administrado pela Red Bull, em 2019, o clube ainda não venceu um confronto eliminatório contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Vagner Mancini deve promover mudanças em relação ao time que perdeu para o Corinthians pelo Brasileirão e volta a contar com Gustavo Marques e Bruninho, recuperados de problemas físicos.

O Atlético-MG, por sua vez, chega às oitavas depois de terminar na liderança de seu grupo, com dez pontos, três vitórias, um empate e duas derrotas. Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Galo tenta novamente avançar nas fases decisivas do torneio. A equipe de Eduardo Domínguez também atravessa bom momento: ainda não perdeu desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo e busca levar uma vantagem para decidir a classificação em Belo Horizonte.

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Para o confronto, o Atlético terá mudanças. Lyanco, poupado na partida contra o Remo, deve retornar à defesa, enquanto Renan Lodi reassume a lateral esquerda depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. No ataque, Thiago Borbas não poderá enfrentar o clube ao qual pertence, já que o Atlético optou por não pagar a multa prevista para sua utilização. Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Patrick e Índio também estão entre os desfalques por lesão.

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Onde assistir a partida entre Bragantino e Atlético-MG hoje?

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello (Alan Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

ARBITRAGEM

  • Árbitro: Leandro Rey (ARG);
  • Assistentes: José Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG);
  • Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG);
  • VAR: Hernán Mastrángelo (ARG).
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