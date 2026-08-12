Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

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Red Bull Bragantino e Atlético-MG iniciam hoje a disputa por uma vaga nas quartas da Sul-Americana. Em Bragança Paulista, o Bragantino busca quebrar um tabu contra times da Série A, enquanto o Galo, vice-campeão, tenta manter a invencibilidade pós-Copa do Mundo e levar vantagem para a volta. A partida promete emoção com escalações estratégicas de ambos os lados.

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Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo abre uma disputa brasileira por uma vaga nas quartas de final, com a partida de volta marcada para a próxima quarta-feira, 19, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Bragantino chega ao mata-mata depois de eliminar o Sporting Cristal no playoff da competição. A equipe paulista tenta também derrubar um tabu: desde que passou a ser administrado pela Red Bull, em 2019, o clube ainda não venceu um confronto eliminatório contra uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Vagner Mancini deve promover mudanças em relação ao time que perdeu para o Corinthians pelo Brasileirão e volta a contar com Gustavo Marques e Bruninho, recuperados de problemas físicos.

O Atlético-MG, por sua vez, chega às oitavas depois de terminar na liderança de seu grupo, com dez pontos, três vitórias, um empate e duas derrotas. Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Galo tenta novamente avançar nas fases decisivas do torneio. A equipe de Eduardo Domínguez também atravessa bom momento: ainda não perdeu desde a retomada do calendário após a Copa do Mundo e busca levar uma vantagem para decidir a classificação em Belo Horizonte.

Para o confronto, o Atlético terá mudanças. Lyanco, poupado na partida contra o Remo, deve retornar à defesa, enquanto Renan Lodi reassume a lateral esquerda depois de cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. No ataque, Thiago Borbas não poderá enfrentar o clube ao qual pertence, já que o Atlético optou por não pagar a multa prevista para sua utilização. Gustavo Scarpa, Léo Duarte, Patrick e Índio também estão entre os desfalques por lesão.

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Onde assistir a partida entre Bragantino e Atlético-MG hoje?

Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 12, às 19h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Rodriguinho; Herrera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Cissé), Bernard e Victor Hugo; Cuello (Alan Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

ARBITRAGEM

Árbitro: Leandro Rey (ARG);

Assistentes: José Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG);

Quarto árbitro: Nazareno Arasa (ARG);

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG).