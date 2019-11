Bragantino empata com Criciúma e conquista a Série B

O Bragantino conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro na noite de sexta-feira 15, ao empatar em 1 a 1 em casa com o Criciúma. A equipe do interior paulista, que acertou neste ano uma bem-sucedida parceria com a empresa de bebidas Red Bull, chegou aos 72 pontos com o resultado e levou o troféu com duas rodadas de antecedência. O Bragantino vai disputar a primeira divisão do Brasileiro em 2020.

É a segunda vez que o time de Bragança Paulista vence a Série B. O primeiro título veio trinta anos atrás, em 1989, e inaugurou uma era dourada para a equipe, que conquistou o Paulista de 1990 e ficou com o vice da Série A em 1991.

O jogo

Com o estádio Nabi Abi Chedid recebendo quase 10 mil pessoas, o time do técnico Antônio Carlos Zago saiu atrás do placar. O atacante Andrew aproveitou uma sobra dentro da área e tocou para o gol vazio. Ainda no primeiro tempo, o Bragantino buscou o empate. Morato fez jogada individual e marcou com um belo chute da entrada da área.

O ritmo da partida diminuiu na segunda etapa. Aos 37 minutos, o zagueiro Ryan, do time da casa, foi expulso depois de se envolver em uma confusão com os adversários. Com um a menos, o Bragantino jogou para segurar o resultando, enquanto a torcida nas arquibancadas soltava o grito de “campeão”.