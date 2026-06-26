Boxeador ucraniano abre mão de cinturões mundiais dos pesos-pesados; saiba o por quê
Usyk decidiu abdicar de seus títulos para abrir caminho para a próxima geração da categoria
O boxeador ucraniano Oleksandr Usyk anunciou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, que está abrindo mão de seus três cinturões mundiais dos pesos-pesados (WBA, WBC e IBF), informando que planeja participar de uma última luta, sem fornecer mais detalhes.
Usyk decidiu abdicar de seus cinturões mundiais para abrir caminho para a próxima geração de pesos pesados. Em um vídeo publicado no Instagram, o pugilista explicou que o seu objetivo é deixar os títulos disponíveis para que os próximos lutadores da fila tenham a oportunidade de disputá-los.
“Quero abrir mão de todos os cinturões que possuo atualmente… Estou deixando os cinturões, mas não estou abandonando o esporte, pois ainda quero a minha ‘última dança'”, escreveu o lutador de 39 anos.
Além do desejo de dar espaço a novos competidores, Usyk descreveu a atitude como uma decisão bem pensada que abrirá novas oportunidades para ele. Vale ressaltar que, anteriormente, o ucraniano já havia perdido o cinturão da IBF após se recusar a realizar a defesa obrigatória do título exigida pela organização.
Apesar de entregar todos os seus cinturões, Usyk enfatizou que não está se aposentando imediatamente. Ele confirmou que planeja realizar mais um combate, referindo-se a ele como sua “última dança”, antes de encerrar definitivamente a sua carreira no boxe.
Em 24 de maio, diante das Pirâmides de Gizé, no Egito, Usyk esteve perto da derrota contra o holandês Rico Verhoeven — um ícone do kickboxing que era praticamente um novato no boxe —, mas o ucraniano conseguiu garantir a vitória.
(Com AFP)