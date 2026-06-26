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Boxeador ucraniano abre mão de cinturões mundiais dos pesos-pesados; saiba o por quê

Usyk decidiu abdicar de seus títulos para abrir caminho para a próxima geração da categoria

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 14h16
Boxeador com barba e camiseta preta estampada levanta o braço direito enfaixado, celebrando em meio a uma multidão de pessoas e câmeras, com uma faixa vermelha de ringue escrito SCARY MOVIE em primeiro plano
O ucraniano Oleksandr Usyk reage após derrotar o holandês Rico Verhoeven (fora do enquadramento) por nocaute técnico durante a luta pelo título mundial dos pesos-pesados ​​do WBC -  (KHALED DESOUKI/AFP)
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O boxeador ucraniano Oleksandr Usyk anunciou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, que está abrindo mão de seus três cinturões mundiais dos pesos-pesados ​​(WBA, WBC e IBF), informando que planeja participar de uma última luta, sem fornecer mais detalhes.

Usyk decidiu abdicar de seus cinturões mundiais para abrir caminho para a próxima geração de pesos pesados. Em um vídeo publicado no Instagram, o pugilista explicou que o seu objetivo é deixar os títulos disponíveis para que os próximos lutadores da fila tenham a oportunidade de disputá-los.

“Quero abrir mão de todos os cinturões que possuo atualmente… Estou deixando os cinturões, mas não estou abandonando o esporte, pois ainda quero a minha ‘última dança'”, escreveu o lutador de 39 anos.

Além do desejo de dar espaço a novos competidores, Usyk descreveu a atitude como uma decisão bem pensada que abrirá novas oportunidades para ele. Vale ressaltar que, anteriormente, o ucraniano já havia perdido o cinturão da IBF após se recusar a realizar a defesa obrigatória do título exigida pela organização.

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Apesar de entregar todos os seus cinturões, Usyk enfatizou que não está se aposentando imediatamente. Ele confirmou que planeja realizar mais um combate, referindo-se a ele como sua “última dança”, antes de encerrar definitivamente a sua carreira no boxe.

Em 24 de maio, diante das Pirâmides de Gizé, no Egito, Usyk esteve perto da derrota contra o holandês Rico Verhoeven — um ícone do kickboxing que era praticamente um novato no boxe —, mas o ucraniano conseguiu garantir a vitória.

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(Com AFP)

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