Boxeador ucraniano abre mão de cinturões mundiais dos pesos-pesados; saiba o por quê

O boxeador ucraniano Oleksandr Usyk anunciou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, que está abrindo mão de seus três cinturões mundiais dos pesos-pesados ​​(WBA, WBC e IBF), informando que planeja participar de uma última luta, sem fornecer mais detalhes.

Usyk decidiu abdicar de seus cinturões mundiais para abrir caminho para a próxima geração de pesos pesados. Em um vídeo publicado no Instagram, o pugilista explicou que o seu objetivo é deixar os títulos disponíveis para que os próximos lutadores da fila tenham a oportunidade de disputá-los.

“Quero abrir mão de todos os cinturões que possuo atualmente… Estou deixando os cinturões, mas não estou abandonando o esporte, pois ainda quero a minha ‘última dança'”, escreveu o lutador de 39 anos.

Além do desejo de dar espaço a novos competidores, Usyk descreveu a atitude como uma decisão bem pensada que abrirá novas oportunidades para ele. Vale ressaltar que, anteriormente, o ucraniano já havia perdido o cinturão da IBF após se recusar a realizar a defesa obrigatória do título exigida pela organização.

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Apesar de entregar todos os seus cinturões, Usyk enfatizou que não está se aposentando imediatamente. Ele confirmou que planeja realizar mais um combate, referindo-se a ele como sua “última dança”, antes de encerrar definitivamente a sua carreira no boxe.

Em 24 de maio, diante das Pirâmides de Gizé, no Egito, Usyk esteve perto da derrota contra o holandês Rico Verhoeven — um ícone do kickboxing que era praticamente um novato no boxe —, mas o ucraniano conseguiu garantir a vitória.

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(Com AFP)