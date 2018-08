Boxe: neto de Servílio de Oliveira vence mais uma no Mundial Juvenil

O boxeador Luiz Oliveira conquistou nesta quinta-feira a sua segunda vitória no Mundial Juvenil, em Budapeste, na Hungria. Neto do ex-boxeador Servílio de Oliveira, medalhista de bronze no Jogos Olímpicos do México, em 1968, o brasileiro derrotou o jordaniano Mohammad Algharaghir por nocaute técnico no terceiro assalto.

Ambidestro, o peso mosca (52kg) estará classificado para a final do Mundial com mais duas vitórias. Na primeira luta, na terça-feira, Luiz Oliveira venceu por pontos o russo Boris Karibian.

A delegação brasileira em Budapeste tem outros sete atletas, seis no masculino e uma no feminino: Rebeca Lima (60 kg), Rafael Bender (49 kg), Laion Durães (56 kg), Pedro Conceição (60 kg), Iury Reges (64 kg), Kaue Belini (69 kg) e Keno Machado (75 kg).