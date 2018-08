Boxe: história de Eder Jofre ganha dois Kikitos no Festival de Gramado

O filme 10 Segundos para Vencer, de José Alvarenga Jr., que conta a história do pugilista Eder Jofre, duas vezes campeão mundial de boxe, recebeu no último domingo dois prêmios Kikitos, um dos mais tradicionais do cinema brasileiro, em Gramado (RS).

O longa mostra a carreira de Eder Jofre e sua relação com o pai, o argentino Kid Jofre, interpretado por Osmar Prado, que recebeu o prêmio de melhor ator. Ricardo Gelli, no filme faz o boxeador Zumbanão – o primeiro grande astro do boxe brasileiro, tio de Eder por parte de mãe -, recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante.