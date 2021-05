Boxe: Anderson Silva despista sobre luta com Belfort e ganha dicas de Popó

Anderson Silva está em reta final de preparação para voltar a lutar, não mais em um octógono de MMA, mas em um ringue de boxe. Em 19 de junho, o lutador brasileiro de 46 anos enfrentará o mexicano Julio César Chávez Jr., em Guadalajara, no México. Direto de Los Angeles, onde vive, Anderson participou nesta quinta-feira, 20, de uma entrevista coletiva, na qual explicou por que decidiu se aventurar em uma nova modalidade e ganhou dicas de um ídolo nacional da nobre arte, o pugilista Acelino Popó Freitas.

“Estou super feliz de poder fazer o que eu amo, que é lutar. É o meu ar, né, estar aprendendo o tempo todo é fantástico. Estou relembrando, recolocando no meu dia a dia na parte técnica, está sendo muito legal. O que me motiva é estar feliz, contente, podendo fazer o que eu gosto”, explicou o ex-campeão peso-médio do UFC, que se despediu da organização em novembro do ano passado, em derrota para o jamaicano Uriah Hall, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Anderson despistou sobre a novidade do dia: o desejo manifestado por Vitor Belfort, outra lenda do MMA, de se aventurar no boxe e ter uma revanche com Anderson. Em 2011, o “Spider” nocauteou Belfort com um chute frontal, em uma disputa de cinturão em Las Vegas que entrou para a história do esporte brasileiro.

“O Vitor é um grande atleta, um nome referência do esporte no Brasil… tudo é possível, né. É um super talento, um cara que, com certeza, vai ter muito sucesso no boxe e o futuro é promissor para todos. Tudo é muito novo, é uma nova era de entretenimento em termos de combate e isso está sendo bem legal para todo mundo. Boa sorte para o Vitor nessa empreitada, tenho certeza que vai ser de sucesso”, afirmou Anderson, sem alimentar grandes esperanças sobre uma revanche.

Também nesta semana, o canadense George St. Pierre, outro ex-campeão de MMA, manifestou o desejo de realizar uma luta de boxe contra Oscar de La Hoya, mas foi vetado pelo UFC, com quem tem contrato. Questionado se gostaria de desafiar algum ex-colega no ringue, Anderson disse não ter “mais nada a provar para ninguém.” “Não tenho essa pretensão, estou fazendo essa luta porque acho que tenho condições de vencer, de representar bem o Brasil. Não tenho intenção nenhuma de lutar contra alguém do MMA, algum que tenha vencido ou perdido, essa é uma página virada.”

Anderson disse estar pronto para encarar Chavez Júnior na luta principal do evento batizado de “A Tribute to Kings” e acredita que aguentaria tranquilamente os oito rounds de três minutos, caso não consiga um nocaute. “Vai ser uma luta mais estratégica, ele não é um cara muito experiente, então tento jogar com a experiência que tenho em relação a luta de combate, vou usar toda minha bagagem e meu treinamento. Espero que seja uma luta longa e bem interessante, meu principal objetivo não é fazer isso para provar algo, mas fazer o meu melhor mostrando o meu respeito pelo esporte.”

Conselhos de Popó

Durante o evento virtual, Anderson Silva conversou com Acelino Pópó Freitas, tetracampeão mundial em duas categorias, de quem recebeu dicas e incentivo. “O Anderson, assim como Jon Jones e José Aldo, tem uma movimentação de perna excelente, o que que fazia dele um lutador top. A melhor defesa é a movimentação de perna, e o Anderson faz isso muito bem”, comentou Popó, que em seu auge foi treinado por Luiz Dórea, justamente o atual orientador do Spider.

“Você vai poder soltar a mão sem se preocupar em o cara te jogar para o chão, você vai aproveitar, curtir mais. O boxe para você vai ser muito fácil. O mundo estará te vendo, você não tem obrigação de nada. Mas represente bem o Brasil. Eu nocauteei todos os mexicanos que enfrentei, hein”, brincou o ex-pugilista baiano de 45 anos. “A escola mexicana é muito tradicional. Mas eles não tem a movimentação que você tem, eles são mais presos, acho que você pode aproveitar muito nesse sentido”, completou Popó.

O card completo terá outras disputas envolvendo a família Chavez, pioneira de lutadores do México. Julio Cesar Chavez Sr., pai do adversário de Anderson e três vezes campeão mundial de boxe, fará sua última luta de exibição no evento, marcado para começar por volta das 20h (de Brasília), em 19 de junho. O cantor Gusttavo Lima estará presente no ringue cantando o hino nacional brasileiro.

A transmissão da luta para o Brasil será feita exclusivamente pela plataforma de vídeos ZoOme.TV., via pay-per-view. O ingresso da transmissão online custa 59,90 reais e o acesso à plataforma pode ser realizado via mobile, disponível para download para Android e iOS, ou via versão web/desktop.