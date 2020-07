Bottas vence na volta da Fórmula 1; Hamilton é punido e fica fora do pódio

O primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado após a pandemia de coronavírus foi movimentado dentro e fora das pistas. O mais veloz do fim de semana foi o piloto finlandês Valteri Bottas, da Mercedes, que fez a pole no sábado e venceu o GP da Áustria na manhã deste domingo. Apesar de cruzar a linha de chegada na segunda colocação, o hexacampeão inglês Lewis Hamilton foi punido por tirar Alexander Albon, da Red Bull, da pista e perdeu cinco segundos na cronometragem oficial.

Com isso, o atual campeão do mundo perdeu seu lugar no pódio, sendo superado por Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren – Hamilton já havia largado em quinto, com defasagem de três posições a sua posição original, por ter ignorado uma bandeira amarela em sua volta rápida no treino de classificação.

Antes do início da corrida, os pilotos fizeram uma manifestação contra o racismo. Enfileirados diante da linha de chegada do Autódromo de Spielberg, a grande maioria do grid repetiu o gesto de Lewis Hamilton e se ajoelhou durante o ato. Mas todos vestiam uma camiseta preta pedindo o fim da discriminação racial.

A próxima prova do principal campeonato mundial de automobilismo acontecerá já no próximo domingo e no mesmo local. Apenas oito etapas do calendário 2020 da Fórmula 1 foram confirmadas – além da dobradinha na Áustria, haverá provas na Hungria, Inglaterra (duas vezes), Espanha, Bélgica e Itália. Ainda não houve posicionamento oficial dos organizadores da modalidade sobre a realização do GP Brasil deste ano.

As provas confirmadas até o momento:

GP da Estíria (Spielberg): 12 de julho

GP da Hungria (Hungaroring): 19 de julho

GP da Inglaterra (Silverstone): 2 de agosto

GP dos 70 Anos (Silverstone): 9 de ago

GP da Espanha (Catalunha): 16 de agosto

GP da Bélgica (Spa): 30 de agosto

GP da Itália (Monza): 6 de setembro