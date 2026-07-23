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Esporte

Botafogo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes de enfrentam hoje, 23, pela 19ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 23 jul 2026, 19h03
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Botafogo e Vitória vão se enfrentar nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

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As duas equipes estão com 25 pontos: o clube carioca está na 10ª colocação, enquanto os baianos ocupam o 12º lugar.

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O Botafogo voltou da pausa para a Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos, decidida nos acréscimos pelo jovem Kadir. Agora, diante de sua torcida, a equipe comandada por Franclim Carvalho tenta dar sequência à reação e consolidar-se na primeira metade da tabela. O time, porém, não terá o zagueiro Ferraresi, suspenso, além dos lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão.

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A principal novidade alvinegra deve ser no gol. Recém-contratado, Warleson treinou com o elenco e aparece como favorito para fazer sua estreia. Marçal deve ser improvisado na defesa, enquanto Arthur Cabral disputa uma vaga no ataque.

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O Vitória também chega embalado. A equipe derrotou o Vasco por 1 a 0 na última rodada e busca terminar o primeiro turno entre os dez primeiros colocados, feito que o clube não alcança desde 2008. O problema está nas partidas fora de casa: o Rubro-Negro conquistou apenas três pontos em nove partidas como visitante e possui a segunda pior campanha fora de casa no campeonato.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória hoje?

Botafogo e Vitória vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: Warleson; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

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Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

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      • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
      • Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
      • Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE);
      • VAR: Daiane Muniz (SP).
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        TAGS:
        Botafogo
        Campeonato Brasileiro
        Futebol: onde assistir
        Redação Digital
        Vitória
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