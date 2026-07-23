Botafogo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes de enfrentam hoje, 23, pela 19ª rodada. Saiba como assistir
Botafogo e Vitória vão se enfrentar nesta quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
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As duas equipes estão com 25 pontos: o clube carioca está na 10ª colocação, enquanto os baianos ocupam o 12º lugar.
O Botafogo voltou da pausa para a Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos, decidida nos acréscimos pelo jovem Kadir. Agora, diante de sua torcida, a equipe comandada por Franclim Carvalho tenta dar sequência à reação e consolidar-se na primeira metade da tabela. O time, porém, não terá o zagueiro Ferraresi, suspenso, além dos lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão.
A principal novidade alvinegra deve ser no gol. Recém-contratado, Warleson treinou com o elenco e aparece como favorito para fazer sua estreia. Marçal deve ser improvisado na defesa, enquanto Arthur Cabral disputa uma vaga no ataque.
O Vitória também chega embalado. A equipe derrotou o Vasco por 1 a 0 na última rodada e busca terminar o primeiro turno entre os dez primeiros colocados, feito que o clube não alcança desde 2008. O problema está nas partidas fora de casa: o Rubro-Negro conquistou apenas três pontos em nove partidas como visitante e possui a segunda pior campanha fora de casa no campeonato.
Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vitória hoje?
Botafogo e Vitória vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h30 (horário de Brasília), em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão da Record, da CazéTV e do Premiere.
Prováveis escalações:
Botafogo: Warleson; Vitinho, Marçal, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina, Lucas Villalba e Montoro; Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Diego Tarzia (Matheuzinho) e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
- Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
- Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE);
- VAR: Daiane Muniz (SP).