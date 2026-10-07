⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Botafogo x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Clássico da Amizade acontece nesta quarta, 7, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h45
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Continua após publicidade
Botafogo x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Botafogo e Vasco da Gama entram em campo nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em um clássico que coloca frente a frente dois rivais separados por apenas quatro pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a 12ª posição, com 35 pontos, enquanto o Vasco está em 16º, com 31.

Para o Botafogo, o clássico é uma oportunidade de dar uma resposta imediata depois da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, na estreia de Tite. O treinador teve a pausa da Data Fifa para treinar com o elenco e prepara mudanças para seu segundo compromisso à frente da equipe. Hakim Ziyech deve aparecer pela primeira vez entre os titulares, com liberdade para se aproximar de Álvaro Montoro e Arthur Cabral no setor ofensivo, enquanto Lucas Monzón é favorito para ocupar uma das vagas na defesa.

O Vasco chega ao Nilton Santos em um cenário mais favorável do que aquele vivido antes das últimas rodadas. A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, confirmou a recuperação da equipe de Pedro Emanuel e tirou o clube da zona de rebaixamento após 11 rodadas entre os quatro últimos. O treinador, porém, terá de mexer no ataque: Andrés Gómez está suspenso, enquanto Cuesta ainda não reúne as melhores condições físicas. Marino Hinestroza deve ganhar espaço entre os titulares em uma equipe que tenta manter o crescimento apresentado antes da pausa.

Siga
Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir a partida entre Botafogo e Vasco hoje:

A partida entre Botafogo e Vasco nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho e Medina (Danilo); Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Tite.

Continua após a publicidade

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
  • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
  • Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
  • AVAR: Herman Brumel Vani (SP).
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).