Botafogo x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Clássico da Amizade acontece nesta quarta, 7, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do campeonato
Botafogo e Vasco da Gama entram em campo nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em um clássico que coloca frente a frente dois rivais separados por apenas quatro pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a 12ª posição, com 35 pontos, enquanto o Vasco está em 16º, com 31.
Para o Botafogo, o clássico é uma oportunidade de dar uma resposta imediata depois da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, na estreia de Tite. O treinador teve a pausa da Data Fifa para treinar com o elenco e prepara mudanças para seu segundo compromisso à frente da equipe. Hakim Ziyech deve aparecer pela primeira vez entre os titulares, com liberdade para se aproximar de Álvaro Montoro e Arthur Cabral no setor ofensivo, enquanto Lucas Monzón é favorito para ocupar uma das vagas na defesa.
O Vasco chega ao Nilton Santos em um cenário mais favorável do que aquele vivido antes das últimas rodadas. A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, confirmou a recuperação da equipe de Pedro Emanuel e tirou o clube da zona de rebaixamento após 11 rodadas entre os quatro últimos. O treinador, porém, terá de mexer no ataque: Andrés Gómez está suspenso, enquanto Cuesta ainda não reúne as melhores condições físicas. Marino Hinestroza deve ganhar espaço entre os titulares em uma equipe que tenta manter o crescimento apresentado antes da pausa.
Onde assistir a partida entre Botafogo e Vasco hoje:
A partida entre Botafogo e Vasco nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Amazon Prime Video.
Prováveis escalações:
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho e Medina (Danilo); Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Tite.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem:
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
- Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);
- Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);
- AVAR: Herman Brumel Vani (SP).