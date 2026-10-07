Botafogo x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Botafogo e Vasco se enfrentam em clássico crucial pelo Brasileirão. O Glorioso busca reabilitação sob o comando de Tite, que fará mudanças no time. Já o Cruzmaltino, embalado após goleada, quer manter a boa fase para se afastar do Z4. Um jogo com muita rivalidade e estratégias diferentes em campo. Não perca!

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Botafogo e Vasco da Gama entram em campo nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em um clássico que coloca frente a frente dois rivais separados por apenas quatro pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a 12ª posição, com 35 pontos, enquanto o Vasco está em 16º, com 31.

Para o Botafogo, o clássico é uma oportunidade de dar uma resposta imediata depois da derrota por 2 a 0 para o Mirassol, na estreia de Tite. O treinador teve a pausa da Data Fifa para treinar com o elenco e prepara mudanças para seu segundo compromisso à frente da equipe. Hakim Ziyech deve aparecer pela primeira vez entre os titulares, com liberdade para se aproximar de Álvaro Montoro e Arthur Cabral no setor ofensivo, enquanto Lucas Monzón é favorito para ocupar uma das vagas na defesa.

O Vasco chega ao Nilton Santos em um cenário mais favorável do que aquele vivido antes das últimas rodadas. A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, confirmou a recuperação da equipe de Pedro Emanuel e tirou o clube da zona de rebaixamento após 11 rodadas entre os quatro últimos. O treinador, porém, terá de mexer no ataque: Andrés Gómez está suspenso, enquanto Cuesta ainda não reúne as melhores condições físicas. Marino Hinestroza deve ganhar espaço entre os titulares em uma equipe que tenta manter o crescimento apresentado antes da pausa.

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Onde assistir a partida entre Botafogo e Vasco hoje:

A partida entre Botafogo e Vasco nesta quarta-feira, 7, às 20h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho e Medina (Danilo); Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral. Técnico: Tite.

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Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ);

Quarto árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ);

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP);

AVAR: Herman Brumel Vani (SP).