Botafogo x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Vasco da Gama se enfrentam na noite de hoje, 5, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo chega com a moral no alto, já que o alvinegro conseguiu a classificação para a final da Copa Conmebol Libertadores na última quarta-feira, quando enfrentou o Peñarol no Estádio Centenário, no Uruguai. Apesar da derrota por 3 a 1, o glorioso havia vencido a partida de ida por 5 a 0 e garantiu a vaga na final sem sustos. Agora as atenções do clube se voltam para o Brasileirão, onde o Botafogo vem de uma sequência de 9 jogos sem perder.

Já o Vasco está na nona colocação com 43 pontos e sonha com uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Para isso, o cruzmaltino precisa tirar uma diferença de oito pontos para o sexto colocado, o São Paulo. Apesar da distância, a tendência é que o G6 vire G7 ou até mesmo G8, caso Flamengo e Botafogo ganhem a Copa do Brasil e a Libertadores, respectivamente.

No Botafogo, o zagueiro Bastos, com três cartões amarelos acumulados, é desfalque para a partida. Adryelson deve entrar no lugar dele. Jeffinho, Rafael e Júnior Santos, que estão lesionados, devem continuar como desfalques.

O Vasco terá os retornos de Coutinho e Léo, que ficaram de fora da última partida por lesões. Vegetti e o volante Hugo Moura, que estavam suspensos, também retornam. Os lesionados Paulinho, David, Estrella e Adson devem continuar de fora nessa partida.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vasco?

A partida entre Botafogo e Vasco da Gama vai ser realizada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: John, Vitinho, Barboza, Adryelson e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

Vasco: Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Piton, Carvalho, Moura e Coutinho; Rodríguez, Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Arbitragem:

Árbitro principal: Bruno Arleu de Araújo (RJ); Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).