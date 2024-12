Botafogo x São Paulo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Está chegando a hora da definição do Campeonato Brasileiro. Quem será o grande campeão: Botafogo ou Palmeiras?

O clube carioca ocupa atualmente a liderança da competição, com 76 pontos, 3 a mais que o clube paulista. Com essa vantagem, o glorioso precisa somente empatar a partida contra o São Paulo neste domingo, 8, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, para se sagrar campeão.

O Botafogo chega em alta para a partida, com grande expectativa de ganhar o título novamente, que não é conquistado pelo clube desde 1995. Com 7 jogos de invencibilidade, o alvinegro se sagrou campeão da Copa Libertadores da América no último sábado e ainda manteve a distância na ponta da tabela do Brasileirão ao vencer o internacional na última quarta-feira, 4, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A expectativa é de que o Estádio Nilton Santos esteja lotado na tarde deste domingo, já que todos os ingressos que foram colocados à venda para a torcida foram vendidos de forma antecipada.

Para a partida desde domingo, o Botafogo não deve contar com os zagueiros Alexander Barboza, que tomou o terceiro amarelo e está suspenso e Bastos, que está se recuperando de uma lesão muscular.

Já o São Paulo deve preservar alguns jogadores titulares para o confronto, os desfalques já certos são: Calleri, Liziero, Michel Araújo, Ferraresi, Wellington Rato e Ferreira.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e São Paulo?

Botafogo e São Paulo se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius (Moreira), Ruan (Arboleda), Alan Franco e Patryck (Rafinha); Alisson, Marcos Antônio (Luiz Gustavo) e William Gomes (Luciano); Bobadilla, André Silva e Erick. Técnico: Zubeldía.

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS).

