Botafogo x Santos no Brasileirão: horário, onde assistir e escalações
Duelo que marca a retomada do Brasileirão acontece nesta quinta, 16, no Rio. Saiba como assistir ao vivo
Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida marca a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo.
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O Botafogo ocupa atualmente a 12ª posição, com 22 pontos, e joga em casa buscando uma vitória para se aproximar dos times da parte de cima da tabela. Em sete partidas como mandante, o Alvinegro venceu três, empatou duas e perdeu duas. O técnico Franclim Carvalho não poderá contar com o meio-campo Danilo, que ainda está de férias depois da participação na Copa do Mundo. Além dele, Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão seguem em processo de recuperação e também não jogam. Com dores, Arthur Cabral é o desfalque mais recente da lista.
Já o Santos, que ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte de baixo da classificação. O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Gabriel Barbosa, suspenso após ter sido expulso contra o Vitória, enquanto Neymar só se reapresentará ao clube nesta sexta, 17. Além disso, João Schmidt foi vetado por causa de um desconforto na coxa direita, enquanto o atacante Moisés continua tratando uma torção no tornozelo direito. Gabriel Bontempo voltou a treinar após sentir dores no púbis e foi relacionado, mas a tendência é que comece no banco de reservas.
Como assistir ao jogo entre Botafogo e Santos hoje?
Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta, 16, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho.
Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal. Técnico: Cuca.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
- Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA);
- VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);
- AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).