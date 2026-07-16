Botafogo x Santos no Brasileirão: horário, onde assistir e escalações

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Botafogo e Santos se enfrentam no Estádio Nilton Santos, nesta quinta (16), às 19h30, na retomada do Brasileirão. Com objetivos distintos na tabela, o jogo promete emoção e muitos desfalques. Descubra onde assistir e as prováveis escalações para este clássico decisivo!

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Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida marca a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo.

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O Botafogo ocupa atualmente a 12ª posição, com 22 pontos, e joga em casa buscando uma vitória para se aproximar dos times da parte de cima da tabela. Em sete partidas como mandante, o Alvinegro venceu três, empatou duas e perdeu duas. O técnico Franclim Carvalho não poderá contar com o meio-campo Danilo, que ainda está de férias depois da participação na Copa do Mundo. Além dele, Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão seguem em processo de recuperação e também não jogam. Com dores, Arthur Cabral é o desfalque mais recente da lista.

Já o Santos, que ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte de baixo da classificação. O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Gabriel Barbosa, suspenso após ter sido expulso contra o Vitória, enquanto Neymar só se reapresentará ao clube nesta sexta, 17. Além disso, João Schmidt foi vetado por causa de um desconforto na coxa direita, enquanto o atacante Moisés continua tratando uma torção no tornozelo direito. Gabriel Bontempo voltou a treinar após sentir dores no púbis e foi relacionado, mas a tendência é que comece no banco de reservas.

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Como assistir ao jogo entre Botafogo e Santos hoje?

Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta, 16, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho.



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Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal. Técnico: Cuca.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);



Rodrigo José Pereira de Lima (PE); Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);



Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE); Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA);



Wagner Francisco Silva Souza (BA); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);



Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE); AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).

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