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Esporte

Botafogo x Santos no Brasileirão: horário, onde assistir e escalações

Duelo que marca a retomada do Brasileirão acontece nesta quinta, 16, no Rio. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h30 | Atualizado em 16 jul 2026, 18h51
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta-feira, 16, às 19h30 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida marca a retomada do calendário nacional após a pausa para a Copa do Mundo.

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O Botafogo ocupa atualmente a 12ª posição, com 22 pontos, e joga em casa buscando uma vitória para se aproximar dos times da parte de cima da tabela. Em sete partidas como mandante, o Alvinegro venceu três, empatou duas e perdeu duas. O técnico Franclim Carvalho não poderá contar com o meio-campo Danilo, que ainda está de férias depois da participação na Copa do Mundo. Além dele, Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão seguem em processo de recuperação e também não jogam. Com dores, Arthur Cabral é o desfalque mais recente da lista.

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Já o Santos, que ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, tenta surpreender fora de casa para se afastar da parte de baixo da classificação. O técnico Cuca não poderá contar com o atacante Gabriel Barbosa, suspenso após ter sido expulso contra o Vitória, enquanto Neymar só se reapresentará ao clube nesta sexta, 17. Além disso, João Schmidt foi vetado por causa de um desconforto na coxa direita, enquanto o atacante Moisés continua tratando uma torção no tornozelo direito. Gabriel Bontempo voltou a treinar após sentir dores no púbis e foi relacionado, mas a tendência é que comece no banco de reservas.

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Como assistir ao jogo entre Botafogo e Santos hoje?

Botafogo e Santos vão se enfrentar nesta quinta, 16, às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Botafogo: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Lucas Villalba e Matheus Martins; Lucas Emanuel e Kauan Toledo. Técnico: Franclim Carvalho.

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Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony e Barreal. Técnico: Cuca.

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE);
  • Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE);
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).
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