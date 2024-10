Botafogo x Peñarol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo e Peñarol vão realizar hoje, 23, os primeiros 90 dos 180 minutos pela semifinal da Copa Libertadores. O glorioso vai em busca da sua primeira final da competição, enquanto o clube uruguaio está em busca da sua 11ª decisão.

O alvinegro teve um fim de semana ruim. Após empatar com o Criciúma por 1 a 1 na última sexta-feira, 18, no Estádio do Maracanã, o clube viu a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro diminuir para 1 ponto após o Palmeiras vencer o Juventude na noite do domingo, 20, por 5 a 3. Nas quartas de finais da Libertadores o Botafogo eliminou o São Paulo. Após empatar os dois jogos, o primeiro no Rio por 0 a 0 e o segundo em São Paulo por 1 a 1, o clube carioca venceu a disputa de pênaltis por 5 a 4.

Já o Peñarol vem de três vitórias seguidas no Campeonato Uruguaio e lidera a competição após a nona rodada. Nas quartas de finais da Libertadores o clube eliminou o Flamengo, após vencer no Rio por 1 a 0 e empatar em Montevidéu por 0 a 0.

A segunda e decisiva partida vai acontecer na quarta-feira que vem, dia 30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Quem conseguir a classificação vai enfrentar o vencedor de Atlético Mineiro e River Plate, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Peñarol?

A partida entre Botafogo e Peñarol será transmitida na Globo e no Paramount+ (Streaming).

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30.

Prováveis escalações:

Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Guzmán Rodríguez, Javier Méndez e Maximiliano Olivera; Damián García, Rodrigo Pérez; Eduardo Darias, Leonardo Fernández e Leonardo Sequeira; Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Arbitragem:

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Andrés Rojas, e pelos assistentes Alexander Guzmán e Richard Ortiz.