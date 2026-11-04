Botafogo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão em um duelo de equipes pressionadas e em má fase. O Glorioso, comandado por Tite, tenta se afastar do rebaixamento, enquanto o Galo, sob Eduardo Domínguez, busca se aproximar da Libertadores, pensando também na Copa do Brasil. Ambos com desfalques importantes.

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O Botafogo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado por Tite, o Botafogo atravessa um momento delicado na reta final da temporada. A equipe carioca ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 39 pontos, apenas dois de vantagem sobre o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. O Glorioso chega pressionado após duas derrotas consecutivas, diante de Internacional e Remo. Na última rodada, perdeu por 2 a 1 para a equipe paraense, fora de casa, resultado que ampliou a preocupação com a possibilidade de queda à Série B. Desde a chegada de Tite, o clube conquistou apenas uma vitória em seis partidas, além de um empate e quatro derrotas.

Para o confronto diante de sua torcida, Tite terá desfalques importantes. O volante Danilo segue em recuperação de dores musculares na coxa direita, enquanto Jordan Barrera, Arthur Chaves e Kaio Pantaleão continuam afastados por problemas físicos. O atacante Júnior Santos, emprestado pelo próprio Atlético-MG, também não deve atuar devido à cláusula contratual que prevê o pagamento de uma multa para enfrentar o clube mineiro. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do meia Álvaro Montoro, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Tiquinho Soares também deve voltar ao time titular, formando o setor ofensivo ao lado de Hakim Ziyech e Matheus Martins.

Do outro lado, o Atlético-MG chega pressionado pela pior sequência de resultados da temporada. A equipe comandada pelo argentino Eduardo Domínguez ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2027. O Galo acumula quatro derrotas consecutivas, diante de Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. No último compromisso, perdeu por 2 a 0 para o clube gaúcho, fora de casa, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O resultado complicou a situação dos mineiros na disputa por uma vaga na decisão, obrigando a equipe a buscar uma reação na partida de volta, marcada para sábado, 7 de novembro, na Arena MRV.

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Para o duelo no Rio de Janeiro, Eduardo Domínguez deve promover mudanças significativas na equipe para preservar os principais jogadores visando à semifinal da Copa do Brasil. O treinador também enfrenta uma extensa lista de desfalques, com Fred, Cassierra, Reinier, Thiago Borbas e Victor Hugo afastados por problemas musculares. Em contrapartida, o zagueiro Vitor Hugo volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. O goleiro Everson, recuperado de uma fratura no pé esquerdo, também pode ganhar minutos, enquanto Cauã Soares deve assumir a responsabilidade de comandar o ataque.

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Onde assistir?

A partida entre Botafogo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela Globo, na televisão aberta, para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, além da cidade de Santarém, no Pará. O confronto também será exibido pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, para todo o Brasil. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Marçal) e Alex Telles; Huguinho, Edenílson (Medina) e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

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Atlético-MG: Everson (Gabriel Delfim); Léo Duarte, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Gustavo Scarpa; Preciado e Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE);

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS);

Assistente de VAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);

Segundo assistente de VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).