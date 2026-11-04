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Botafogo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, no Nilton Santos, pela 34ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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O Botafogo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado por Tite, o Botafogo atravessa um momento delicado na reta final da temporada. A equipe carioca ocupa a 12ª colocação do Brasileirão, com 39 pontos, apenas dois de vantagem sobre o Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. O Glorioso chega pressionado após duas derrotas consecutivas, diante de Internacional e Remo. Na última rodada, perdeu por 2 a 1 para a equipe paraense, fora de casa, resultado que ampliou a preocupação com a possibilidade de queda à Série B. Desde a chegada de Tite, o clube conquistou apenas uma vitória em seis partidas, além de um empate e quatro derrotas.

Para o confronto diante de sua torcida, Tite terá desfalques importantes. O volante Danilo segue em recuperação de dores musculares na coxa direita, enquanto Jordan Barrera, Arthur Chaves e Kaio Pantaleão continuam afastados por problemas físicos. O atacante Júnior Santos, emprestado pelo próprio Atlético-MG, também não deve atuar devido à cláusula contratual que prevê o pagamento de uma multa para enfrentar o clube mineiro. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do meia Álvaro Montoro, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Tiquinho Soares também deve voltar ao time titular, formando o setor ofensivo ao lado de Hakim Ziyech e Matheus Martins. 

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Do outro lado, o Atlético-MG chega pressionado pela pior sequência de resultados da temporada. A equipe comandada pelo argentino Eduardo Domínguez ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2027. O Galo acumula quatro derrotas consecutivas, diante de Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. No último compromisso, perdeu por 2 a 0 para o clube gaúcho, fora de casa, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O resultado complicou a situação dos mineiros na disputa por uma vaga na decisão, obrigando a equipe a buscar uma reação na partida de volta, marcada para sábado, 7 de novembro, na Arena MRV.

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Para o duelo no Rio de Janeiro, Eduardo Domínguez deve promover mudanças significativas na equipe para preservar os principais jogadores visando à semifinal da Copa do Brasil. O treinador também enfrenta uma extensa lista de desfalques, com Fred, Cassierra, Reinier, Thiago Borbas e Victor Hugo afastados por problemas musculares. Em contrapartida, o zagueiro Vitor Hugo volta a ficar à disposição após cumprir suspensão. O goleiro Everson, recuperado de uma fratura no pé esquerdo, também pode ganhar minutos, enquanto Cauã Soares deve assumir a responsabilidade de comandar o ataque. 

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Onde assistir?

A partida entre Botafogo e Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela Globo, na televisão aberta, para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, além da cidade de Santarém, no Pará. O confronto também será exibido pelo Premiere, no sistema de pay-per-view, para todo o Brasil. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón (Marçal) e Alex Telles; Huguinho, Edenílson (Medina) e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Técnico: Tite.

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Atlético-MG: Everson (Gabriel Delfim); Léo Duarte, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Cissé, Alexsander e Gustavo Scarpa; Preciado e Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
  • Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Thiaggo Americano Labes (SC);
  • Quarto árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE);
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS);
  • Assistente de VAR: Johnny Barros de Oliveira (SC);
  • Segundo assistente de VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
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