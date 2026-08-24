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Botafogo x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 24, no Rio, pela 24ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 12h30 | Atualizado em 24 ago 2026, 16h14
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo chega ao duelo em um momento de instabilidade. Na última quinta-feira, venceu o Cienciano por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Danilo Pereira, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro havia sido goleado por 6 a 1 no jogo de ida, no Peru, e acabou eliminado por 6 a 2 no placar agregado.

No Campeonato Brasileiro, a situação também exige reação. Na última rodada, o Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0, no Barradão, com gol de Matheuzinho. A sequência de resultados ruins provocou a saída do técnico Franclim Carvalho, e o treinador do sub-20, Rodrigo Bellão, assumiu a equipe de maneira interina. O clube ocupa atualmente a 11ª colocação, com 30 pontos, e tenta se aproximar novamente da zona de classificação para a Libertadores.

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O Athletico-PR vive situação bem mais confortável no Brasileiro. O Furacão está na terceira colocação, com 41 pontos, e não perde pela Série A desde maio. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na Arena da Baixada. Antes, havia vencido o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, resultado que serviu como resposta à eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória.

A principal preocupação de Bellão está no ataque. Arthur Cabral está suspenso e não poderá enfrentar o Athletico, enquanto Warleson também fica fora após sofrer um corte no queixo diante do Cienciano. Gabriel Batista deve assumir o gol, e Kadir aparece como favorito para ocupar a vaga no setor ofensivo. Kaio Pantaleão, lesionado, completa a lista de baixas informada para a partida.

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O Athletico também terá problemas para montar a equipe, sobretudo nas laterais. Esquivel, Claudinho, Gilberto Moraes e Léo Derik estão fora. Em compensação, o atacante Mendoza, que sentiu dores na coxa direita e chegou a ser dúvida, realizou exames que não apontaram lesão e pode atuar.

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Athletico-PR?

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo sportv e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Kadir. Técnico: Rodrigo Bellão.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Aguirre, João Cruz, Jadson e Leozinho; Terán, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
  • Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
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