Botafogo x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Botafogo e Athletico-PR se enfrentam no Nilton Santos pela 24ª rodada do Brasileirão. O Botafogo, sob comando interino após resultados ruins, busca reabilitação. Já o Furacão vive boa fase, é o 3º colocado e quer manter a invencibilidade. Confira os desfalques, escalações e onde assistir a este confronto crucial.

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Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo chega ao duelo em um momento de instabilidade. Na última quinta-feira, venceu o Cienciano por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol de Danilo Pereira, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Alvinegro havia sido goleado por 6 a 1 no jogo de ida, no Peru, e acabou eliminado por 6 a 2 no placar agregado.

No Campeonato Brasileiro, a situação também exige reação. Na última rodada, o Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0, no Barradão, com gol de Matheuzinho. A sequência de resultados ruins provocou a saída do técnico Franclim Carvalho, e o treinador do sub-20, Rodrigo Bellão, assumiu a equipe de maneira interina. O clube ocupa atualmente a 11ª colocação, com 30 pontos, e tenta se aproximar novamente da zona de classificação para a Libertadores.

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O Athletico-PR vive situação bem mais confortável no Brasileiro. O Furacão está na terceira colocação, com 41 pontos, e não perde pela Série A desde maio. Na rodada passada, empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na Arena da Baixada. Antes, havia vencido o Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro, resultado que serviu como resposta à eliminação na Copa do Brasil diante do Vitória.

A principal preocupação de Bellão está no ataque. Arthur Cabral está suspenso e não poderá enfrentar o Athletico, enquanto Warleson também fica fora após sofrer um corte no queixo diante do Cienciano. Gabriel Batista deve assumir o gol, e Kadir aparece como favorito para ocupar a vaga no setor ofensivo. Kaio Pantaleão, lesionado, completa a lista de baixas informada para a partida.

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O Athletico também terá problemas para montar a equipe, sobretudo nas laterais. Esquivel, Claudinho, Gilberto Moraes e Léo Derik estão fora. Em compensação, o atacante Mendoza, que sentiu dores na coxa direita e chegou a ser dúvida, realizou exames que não apontaram lesão e pode atuar.

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Athletico-PR?

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo sportv e pelo Premiere.

Prováveis escalações

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Kadir. Técnico: Rodrigo Bellão.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Aguirre, João Cruz, Jadson e Leozinho; Terán, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).