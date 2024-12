Botafogo ganha Libertadores pela primeira vez

Atlético Mineiro e Botafogo decidiram neste sábado, 30, o título da Conmebol Libertadores 2024, no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires. O time carioca chegou confiante. Não perdia nenhuma partida desde agosto. Durante a semana, bateu o Palmeiras, tirando a liderança do time paulista do Brasileirão. Mesmo com a alta qualidade técnica do time carioca, a partida foi muito disputada, deixando dúvidas de quem iria levar a taça até os últimos instantes. Mas a festa foi do Botafogo que conquistou seu primeiro título da Libertadores. O placar final foi 3 a 1 sobre o Galo.

A disputa teve um início estarrecedor. Mal tinha começado a partida, aos 30 segundos, o voltante do Botafogo, Gregore, levou cartão vermelho ao atingir com o pé o rosto de Fausto Vera. Foi a expulsão mais rápida da história dos 60 anos de história da Libertadores. Mesmo com um a menos, o Gloriosos marcou dois gols no primeiro tempo. O segundo foi de pênalti, aos 43 minutos, de Alex Telles.

No segundo tempo, o Atlético voltou com tudo. E no início da partida Eduardo Vargas fez o primeiro gol. Durante quase todo o tempo, o time mineiro pressionou para conseguir mais um gol que levasse para a prorrogação do jogo. Porém, nos últimos minutos, Júnior Santos marcou o terceiro ponto para Botafogo, que deu um show de bola. Além da taça de campeão da América, o time ainda leva para casa R$ 132,5 milhões. O Glorioso tem muito o que comemorar.