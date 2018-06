Botafogo anuncia saída de Valentim para clube árabe

Em meio à Copa do Mundo, o Botafogo anunciou nesta terça-feira, em nota oficial, que o técnico Alberto Valentim aceitou uma proposta de um time da Arábia Saudita e deixará a equipe alvinegra nos próximos dias. O nome do novo clube ainda não foi divulgado pelo treinador.

De acordo com o Botafogo, Valentim apenas informou que aceitou a proposta. O clube alvinegro ressaltou, no entanto, que a multa rescisória precisará ser paga pelo time árabe antes que o acerto seja oficializado. O auxiliar do treinador na equipe carioca, Fernando Miranda, irá junto com Valentim para a Arábia Saudita.

Nota Oficial – Alberto Valentim: técnico comunica ao Botafogo que aceitou proposta de clube da Arábia Saudita. A rescisão será feita de acordo com o estabelecido em contrato, que prevê pagamento da multa rescisória. https://t.co/TECpl1CCcI — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 19, 2018

No momento, Valentim está na Rússia acompanhando a Copa.

O treinador estava no Botafogo desde fevereiro, quando foi contratado após as eliminações na Copa do Brasil e na Taça Guanabara. Entre altos e baixos, conseguiu levar o clube ao título do Campeonato Carioca e ao nono lugar momentâneo no Campeonato Brasileiro. Ele deixa o time com 25 partidas disputadas, sendo 11 vitórias e sete derrotas.