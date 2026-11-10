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Esporte

Boston Celtics x Philadelphia 76ers na NBA hoje: onde assistir, horário e prováveis quintetos

Confronto terá LeBron James como destaque e marcará o reencontro entre Jayson Tatum e Jaylen Brown

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 11h37
Dois jogadores de basquete, um com a camisa BROWN 7 e outro com PHILA 23, se cumprimentam com as mãos abertas na quadra, sorrindo. Ambos usam uniformes azuis com detalhes brancos e vermelhos, e mangas de compressão brancas.
Lebron James e Jaylen Brown durante a partida contra o Chicago Bulls - 02/11/2026 (Emilee Chinn/Getty Images)
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Boston Celtics x Philadelphia 76ers na NBA hoje: onde assistir, horário e prováveis quintetos Priorize VEJA no Google

O Philadelphia 76ers recebe o Boston Celtics nesta terça-feira, 10 de novembro, às 22h (horário de Brasília), na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, pela temporada regular 2026/27 da NBA

O Philadelphia chega embalado por um início consistente com nove vitórias e duas derrotas. A equipe comandada por Nick Nurse ocupa a liderança do Leste e tenta consolidar sua posição diante de um adversário direto. Na última partida, os 76ers derrotaram o Chicago Bulls por 127 a 121. A equipe aposta na força de um elenco que reúne Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown e LeBron James para manter a regularidade ofensiva.

Do outro lado, o Boston Celtics também atravessa um momento positivo. Com oito vitórias e duas derrotas, a franquia ocupa a segunda colocação da conferência e acumula três triunfos consecutivos. No último jogo, venceu o Milwaukee Bucks por 117 a 97, com destaque para Paul George, responsável por 27 pontos. Sob a liderança de Jayson Tatum, os Celtics procuram demonstrar que continuam competitivos mesmo após as mudanças importantes realizadas no elenco.

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Um dos principais ingredientes da partida será o reencontro entre Jayson Tatum e Jaylen Brown, companheiros durante nove temporadas no Boston e protagonistas do título da NBA conquistado em 2024. Brown foi negociado com o Philadelphia em julho, em uma troca que levou Paul George aos Celtics. O confronto será o primeiro entre os antigos parceiros na temporada regular desde a negociação, em meio às especulações sobre um desgaste na relação entre os dois jogadores.

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LeBron James acrescenta protagonismo ao clássico do Leste

A presença de LeBron James amplia a importância do confronto. Aos 41 anos, o astro disputa sua primeira temporada pelo Philadelphia 76ers, depois de encerrar uma passagem de oito anos pelo Los Angeles Lakers. Quatro vezes campeão da NBA e maior pontuador da história da liga, LeBron encontrará o Boston pela primeira vez na temporada regular vestindo a camisa dos Sixers, acrescentando mais um capítulo à sua longa história de confrontos com a franquia de Massachusetts. Com uma média de 6,7 assistências por partida nesta temporada, o veterano oferece experiência, visão de jogo e capacidade de criação ao lado de Tyrese Maxey e Joel Embiid.

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Onde assistir a Philadelphia 76ers x Boston Celtics:

O Philadelphia 76ers recebe o Boston Celtics nesta terça-feira, 10, às 22h (horário de Brasília), na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida é válida pela temporada regular 2026/27 da NBA e terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video e NBA League Pass.

Prováveis quintetos iniciais

  • Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James e Joel Embiid. Treinador: Nick Nurse.
  • Boston Celtics: Derrick White, Jordan Walsh, Paul George, Jayson Tatum e Neemias Queta. Treinador: Joe Mazzulla.

As formações são projeções e podem sofrer alterações até a divulgação oficial dos titulares.

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TAGS:
Celtic
Lebron James
NBA
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