Bósnia x Catar na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 24, é válida pela última rodada do Grupo B. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
A Bósnia e Herzegovina enfrenta o Catar nesta quarta-feira, 24, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Seattle, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.
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As duas seleções chegam com apenas um ponto e ainda buscam a primeira vitória no Mundial. Para os bósnios, vencer pode significar a classificação em segundo lugar ou uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Para os cataris, o cenário é mais estreito: além do triunfo, será necessário torcer por uma combinação favorável de resultados.
A seleção comandada por Sergej Barbarez tenta reagir depois do empate por 1 a 1 com o Canadá e da derrota por 4 a 1 para a Suíça. O treinador prometeu uma postura ofensiva e deve apostar novamente na experiência de Edin Dzeko e na mobilidade de Ermedin Demirovic no ataque.
O Catar vive situação ainda mais delicada. Depois de empatar com a Suíça, a equipe sofreu uma goleada por 6 a 0 diante do Canadá e entrou na última rodada com saldo negativo de seis gols. O técnico Julen Lopetegui também terá de reorganizar o time sem Homam Ahmed e Assim Madibo, suspensos após serem expulsos na partida anterior. Akram Afif continua sendo a principal referência técnica de uma seleção que ainda procura sua primeira vitória na história das Copas.
Como assistir ao jogo entre Bósnia e Catar hoje?
Bósnia e Herzegovina e Catar vão se enfrentar nesta quarta, 24, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026, no estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Bósnia e Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic e Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic e Memic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Catar: Abunada; Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Al Brake; Gaber, Fathy e Laye; Edmilson Júnior, Abdurisag e Afif. Técnico: Julen Lopetegui.
Odds para Bósnia x Catar:
Resultado final
Betano: Bósnia e Herzegovina (1.42) – Empate (4.90) – Catar (7.20)
Bet365: Bósnia e Herzegovina (1.36) – Empate (5.25) – Catar (7.50)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR