Borussia Dortmund x Real Betis: onde assistir, horário e escalações

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Borussia Dortmund e Real Betis se enfrentam pela 4ª rodada da Champions League no Signal Iduna Park. O Dortmund, em boa fase na Bundesliga, busca subir na tabela, enquanto o Betis chega invicto na competição europeia. A partida promete emoções com times em ascensão. Saiba mais sobre o confronto e onde assistir.

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O Borussia Dortmund recebe o Real Betis nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado pelo croata Niko Kovac, o Borussia Dortmund busca ganhar posições na competição europeia. A equipe alemã soma seis pontos nas três primeiras rodadas, com vitórias sobre Villarreal e Sabah e uma derrota para o Bodø/Glimt, ocupando a 13ª colocação. Na Bundesliga, o clube atravessa um momento positivo e chega embalado por um empate por 2 a 2 diante do Bayern de Munique, fora de casa. O resultado ampliou a sequência de invencibilidade da equipe para cinco partidas em todas as competições.

Para o confronto diante de sua torcida, Kovac terá praticamente todo o elenco à disposição. O principal desfalque é o brasileiro Kauã Prates, afastado por uma lesão muscular. O treinador deve manter a estrutura com três zagueiros e apostar na velocidade dos alas para explorar os espaços deixados pelo adversário. Entre os destaques estão o goleiro Gregor Kobel, o meio-campista Jobe Bellingham e o atacante Serhou Guirassy, que soma oito gols e duas assistências em 13 partidas na temporada.

Do outro lado, o Real Betis chega embalado por uma campanha perfeita na Champions League. A equipe espanhola venceu os três primeiros compromissos, diante de Lille, Porto e Feyenoord, e soma nove pontos, ocupando a quinta colocação na classificação geral. Pelo Campeonato Espanhol, o clube também vive um bom momento e ocupa a quarta posição, depois de vencer o Málaga por 2 a 1 no último fim de semana.

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Sob o comando do chileno Manuel Pellegrini, o Betis tenta manter a invencibilidade europeia e consolidar sua posição entre os oito primeiros colocados. O treinador, porém, terá dois desfalques: o atacante Cucho Hernández, com uma lesão na panturrilha, e o lateral Junior Firpo, que enfrenta um problema muscular. Apesar das ausências, a equipe conta com nomes experientes, como Isco, Antony e Pablo Fornals, além do atacante Abde Ezzalzouli, um dos destaques ofensivos da temporada. O zagueiro Marc Bartra, que atuou pelo Borussia Dortmund entre 2016 e 2018, também estará à disposição para enfrentar seu antigo clube.

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Onde assistir?

A partida entre Borussia Dortmund e Real Betis terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube, além do Space, na televisão por assinatura, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha e Svensson; Jobe Bellingham; Fábio Silva e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

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Real Betis: Álvaro Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Fornals e Marc Roca; Antony, Isco e Ezzalzouli; Troy Parrott. Técnico: Manuel Pellegrini.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda);

Assistentes: Patrick Inia e Rogier Honig (Holanda);

Quarto árbitro: Martijn Vos (Holanda);

VAR: Dennis Higler (Holanda);

Assistente de VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).