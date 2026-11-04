🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

Borussia Dortmund x Real Betis: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, na Alemanha, pela quarta rodada da Champions League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 10h17
DORTMUND, GERMANY - JANUARY 29: A general view inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 match between Borussia Dortmund and FC Shakhtar Donetsk at BVB Stadion Dortmund on January 29, 2025 in Dortmund, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
Signal Iduna Park, em Dortmund (Stuart Franklin/Getty Images)
Continua após publicidade
Borussia Dortmund x Real Betis: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Borussia Dortmund recebe o Real Betis nesta quarta-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado pelo croata Niko Kovac, o Borussia Dortmund busca ganhar posições na competição europeia. A equipe alemã soma seis pontos nas três primeiras rodadas, com vitórias sobre Villarreal e Sabah e uma derrota para o Bodø/Glimt, ocupando a 13ª colocação. Na Bundesliga, o clube atravessa um momento positivo e chega embalado por um empate por 2 a 2 diante do Bayern de Munique, fora de casa. O resultado ampliou a sequência de invencibilidade da equipe para cinco partidas em todas as competições.

Para o confronto diante de sua torcida, Kovac terá praticamente todo o elenco à disposição. O principal desfalque é o brasileiro Kauã Prates, afastado por uma lesão muscular. O treinador deve manter a estrutura com três zagueiros e apostar na velocidade dos alas para explorar os espaços deixados pelo adversário. Entre os destaques estão o goleiro Gregor Kobel, o meio-campista Jobe Bellingham e o atacante Serhou Guirassy, que soma oito gols e duas assistências em 13 partidas na temporada. 

Siga

Do outro lado, o Real Betis chega embalado por uma campanha perfeita na Champions League. A equipe espanhola venceu os três primeiros compromissos, diante de Lille, Porto e Feyenoord, e soma nove pontos, ocupando a quinta colocação na classificação geral. Pelo Campeonato Espanhol, o clube também vive um bom momento e ocupa a quarta posição, depois de vencer o Málaga por 2 a 1 no último fim de semana.

Continua após a publicidade

Sob o comando do chileno Manuel Pellegrini, o Betis tenta manter a invencibilidade europeia e consolidar sua posição entre os oito primeiros colocados. O treinador, porém, terá dois desfalques: o atacante Cucho Hernández, com uma lesão na panturrilha, e o lateral Junior Firpo, que enfrenta um problema muscular. Apesar das ausências, a equipe conta com nomes experientes, como Isco, Antony e Pablo Fornals, além do atacante Abde Ezzalzouli, um dos destaques ofensivos da temporada. O zagueiro Marc Bartra, que atuou pelo Borussia Dortmund entre 2016 e 2018, também estará à disposição para enfrentar seu antigo clube.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

 

Onde assistir?

A partida entre Borussia Dortmund e Real Betis terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da TNT Sports Brasil no YouTube, além do Space, na televisão por assinatura, e da HBO Max, no streaming. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Veerman, Nmecha e Svensson; Jobe Bellingham; Fábio Silva e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Continua após a publicidade

Real Betis: Álvaro Vallés; Bellerín, Bartra, Natan e Fran García; Fornals e Marc Roca; Antony, Isco e Ezzalzouli; Troy Parrott. Técnico: Manuel Pellegrini.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda);
  • Assistentes: Patrick Inia e Rogier Honig (Holanda);
  • Quarto árbitro: Martijn Vos (Holanda);
  • VAR: Dennis Higler (Holanda);
  • Assistente de VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia).
Publicidade
TAGS:
Borussia Dortmund
Champions League
Futebol: onde assistir
Real Betis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).