Bonucci volta à Juventus e Higuaín chega ao Milan

A quinta-feira começou agitada no mercado do futebol italiano: o atacante argentino Gonzalo Higuaín e o zagueiro italiano Mattia Caldara desembarcaram em Milão e já posaram com a camisa do Milan, enquanto o zagueiro italiano Leonardo Bonucci, que estava justamente no clube rubro-negro, desembarcou em Turim para realizar exames médicos e acertar seu retorno à Juventus.

Os clubes ainda não confirmaram os valores das transações. Segundo os principais jornais italianos, Higuaín foi emprestado por uma temporada por 18 milhões de euros (cerca de 78,6 milhões de reais), com opção de compra, enquanto Bonucci e Caldara teriam sido envolvidos em uma troca direta.

Bonucci defendeu a Juventus com sucesso entre 2010 e 2017 e acertou sua ida ao Milan na temporada passada. Foi capitão na temporada irregular do clube (sexto colocado da liga italiana), não se adaptou e negociou seu retorno a Turim. Já o argentino Higuaín foi contratado há dois anos pelo campeão italiano vindo do Napoli por 90 milhões de euros, e fez 55 gols em 105 partidas. Já Caldara, de 24 anos, foi revelado pelo Atalanta e comprado pela Juventus na temporada passada. Não teve espaço e permaneceu emprestado ao time de Bergamo.