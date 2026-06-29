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Bombeiro bate recorde mundial ao correr cinco maratonas em 24 horas na esteira

Foram 201 quilômetros percorridos, em uma arena no litoral paulistano, com direito a plateia e torcida

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h48
Homem de barba escura e camiseta cinza filma outro homem de camiseta vermelha e amarela, que olha para cima, em evento noturno com palmeiras e telão exibindo 23:59
MISSÃO CUMPRIDA: Pinto no limite de quebrar o recorde (Instagram/Reprodução)
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Bombeiro bate recorde mundial ao correr cinco maratonas em 24 horas na esteira Priorize VEJA no Google

Enquanto muitos contam os minutos para descer da esteira, um bombeiro levou o equipamento ao limite. O guarda-vidas e subtenente do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), Flávio Henrique Pinto dos Santos, de 43 anos, percorreu o equivalente a quase cinco maratonas consecutivas, mantendo uma média superior a 8 km/h durante 24 horas ininterruptas. Com os 201 quilômetros percorridos, bateu o recorde mundial da modalidade e entrou para o Guinness World Records.

O desafio aconteceu na sexta-feira, 26, na Arena Torcida PG, em Praia Grande, no litoral paulista. Flávio superou a marca anterior, de 188 quilômetros, registrada pelo multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini, e ainda ultrapassou a meta pessoal de 195 quilômetros estabelecida para a prova.

Vale o alerta: desafios como esse são realizados por atletas altamente treinados e submetidos a acompanhamento médico. Antes mesmo de iniciar uma rotina de exercícios, principalmente após os 40 anos ou em pessoas com fatores de risco, médicos recomendam avaliação clínica e cardiológica. Em provas de ultrarresistência, sem treinamento adequado, hidratação e acompanhamento profissional, aumentam os riscos de lesões musculares e articulares, desidratação, rabdomiólise — destruição de fibras musculares que pode levar à insuficiência renal —, distúrbios eletrolíticos e complicações cardiovasculares.

 

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