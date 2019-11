Sem falar com a imprensa, o presidente Jair Bolsonaro foi à Vila Belmiro acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele chegou ao estádio acompanhado por José Carlos Peres, presidente do Santos Futebol Clube e vestiu uma camisa do time ao entrar no camarote reservado à diretoria da equipe do litoral paulista.

Bolsonaro ouviu gritos de ‘mito’ vindos, principalmente, do setor das cadeiras cativas. Ele chegou a descer ao local para tirar fotos com os torcedores do setor e logo depois voltou ao camarote. Nos setores mais distantes, as vaias predominaram.

Pouco antes, quando o presidente entrou no estádio, alguns torcedores gritaram contra a presença de Bolsonaro na Vila Belmiro alegando o fato de ele ser torcedor do Palmeiras.