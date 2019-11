Flamengo: Bolsonaro diz que Gabigol marcará gol do título da Libertadores

As preferências futebolísticas do presidente Jair Bolsonaro já se mostraram, no mínimo, flexíveis. Ele já foi visto com camisas de Vasco, Botafogo, Internacional, Santos e Palmeiras – para este último, inclusive, apresentou a taça de campeão brasileiro de 2018. Mas o pedaço rubro-negro de sua paixão pela bola parece mais aflorado ultimamente. Nesta segunda-feira 11, em visita a Campina Grande (PB), Bolsonaro afirmou que o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, fará o gol do título do Flamengo contra o River Plate, na final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo dia 23.

“Não existe maior momento de satisfação para um político do que ser bem recebido pelo seu povo. É semelhante àquele que teremos quando o Gabigol fizer o gol da vitória contra o River Plate”, declarou o presidente, durante inauguração de um complexo habitacional na cidade paraibana. O sucesso recente do Flamengo fez o presidente marcar presença em jogos do time – vestindo a camisa – e até presentear o presidente da China, Xi Jinping, com um agasalho (de segunda mão) do rubro-negro carioca.

Xi-Jinping e Jair Bolsonaro com agasalho do Flamengo em Pequim Xi-Jinping e Jair Bolsonaro com agasalho do Flamengo em Pequim

“O esporte, em especial o futebol, nos une. Temos agora uma grande competição na América do Sul, agora o Brasil todo é Flamengo. E com toda certeza, 1,3 bilhão de chineses também serão no final de novembro”, justificou, fazendo referência à final da Libertadores, entre Flamengo e River, marcada para o próximo dia 23, no estádio Monumental, em Lima, no Peru.