Bolívia bate Paraguai por 3 a 1 nas eliminatórias da Copa de 2014

A seleção boliviana obteve sua primeira vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014, que será disputada no Brasil, ao derrotar em casa o Paraguai por 3 a 1, neste sábado no estádio Hernando Siles de La Paz, em partida válida pela sexta rodada.

O grande nome do jogo foi Pablo Escobar, que balançou as redes duas vezes, anotando o segundo e o terceiro gol da Bolívia aos 25 e aos 35 do segundo tempo, após Alcides Peña abrir o placar aos 9 minutos de jogo. Christian Riveros fez o gol de honra dos paraguaios aos 37.

Com o triunfo, os bolivianos deixaram a lanterna e subiram para a sétima posição, com os mesmos quatro pontos que o Paraguai.