Bolívar x São Paulo: onde assitir, horário e escalações

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Bolívar e São Paulo se enfrentam hoje, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana em La Paz. Embalado e apostando na temida altitude, o time boliviano desafia um São Paulo que busca reverter a fase e manter sua defesa sólida. Saiba os detalhes do confronto decisivo.

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Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado a cerca de 3.650 metros de altitude e abre a disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio continental.

O Bolívar chega embalado para o duelo. A equipe boliviana ocupa a segunda colocação do campeonato nacional e avançou ao mata-mata da Sul-Americana depois de eliminar o Grêmio nos playoffs, com duas vitórias: 3 a 2, em La Paz, e 1 a 0, em Porto Alegre. O time comandado por Alejandro Restrepo aposta novamente no peso da altitude e em nomes como Robson Matheus, Dairon Asprilla e Martín Cauteruccio.

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O São Paulo, por sua vez, tenta reencontrar estabilidade depois de uma sequência de duas derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro desde o retorno. O Tricolor terminou a fase de grupos da Sul-Americana na liderança da sua chave, com 12 pontos, e teve uma das melhores defesas do torneio, sofrendo apenas um gol em seis partidas. Para o confronto em La Paz, Dorival Júnior deve promover mudanças e administrar o desgaste físico do elenco diante dos efeitos da altitude.

Onde assistir a partida entre Bolívar e São Paulo hoje?

Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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ARBITRAGEM

Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL);

Quarto árbitro: Carlos Ortega (COL);

VAR: Keiner Jiménez (COL);

AVAR: Luis Picón (COL).