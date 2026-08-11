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Esporte

Bolívar x São Paulo: onde assitir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 11, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 17h56
MIRAFLORES, BOLIVIA - NOVEMBER 12: General view of the empty stadium before a match between Bolivia and Ecuador as part of South American Qualifiers for Qatar 2022 at Estadio Hernando Siles on November 12, 2020 in Miraflores, Bolivia. (Photo by Aizar Raldes - Pool/Getty Images)
Estádio Hernando Siles, em La Paz (Aizar Raldes - Pool/Getty Images)
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Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será disputado a cerca de 3.650 metros de altitude e abre a disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio continental.

O Bolívar chega embalado para o duelo. A equipe boliviana ocupa a segunda colocação do campeonato nacional e avançou ao mata-mata da Sul-Americana depois de eliminar o Grêmio nos playoffs, com duas vitórias: 3 a 2, em La Paz, e 1 a 0, em Porto Alegre. O time comandado por Alejandro Restrepo aposta novamente no peso da altitude e em nomes como Robson Matheus, Dairon Asprilla e Martín Cauteruccio.

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O São Paulo, por sua vez, tenta reencontrar estabilidade depois de uma sequência de duas derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro desde o retorno. O Tricolor terminou a fase de grupos da Sul-Americana na liderança da sua chave, com 12 pontos, e teve uma das melhores defesas do torneio, sofrendo apenas um gol em seis partidas. Para o confronto em La Paz, Dorival Júnior deve promover mudanças e administrar o desgaste físico do elenco diante dos efeitos da altitude.

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Onde assistir a partida entre Bolívar e São Paulo hoje?

Bolívar e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, 11, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon (Buta), Arboleda, Sabino (Domingos Duarte) e Iago; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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ARBITRAGEM

  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
  • Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL);
  • Quarto árbitro: Carlos Ortega (COL);
  • VAR: Keiner Jiménez (COL);
  • AVAR: Luis Picón (COL).
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TAGS:
Copa Sul-Americana
Futebol: onde assistir
São Paulo FC
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