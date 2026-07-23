Bolívar x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

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O Grêmio enfrenta o Bolívar em La Paz, a 3.600m de altitude, pela ida dos playoffs da Sul-Americana. Enquanto o Bolívar vem embalado, o Tricolor gaúcho busca superar a fase irregular no Brasileirão e deve poupar atletas. Uma vaga nas oitavas, contra o São Paulo, está em jogo. Não perca os detalhes do confronto.

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O Grêmio visita o Bolívar nesta quinta-feira, 23, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a cerca de 3.600 metros de altitude. A partida abre o confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana e vale uma vaga nas oitavas de final, etapa em que o classificado terá pela frente o São Paulo.

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O Bolívar chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Guabirá, pelo Campeonato Boliviano, no qual ocupa a terceira colocação. A equipe comandada por Alejandro Restrepo chega à Copa Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo C da Libertadores, atrás do Independiente Rivadavia, da Argentina, e do Fluminense.

Já o Grêmio desembarca em La Paz pressionado pelo momento irregular. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Mirassol no retorno do Campeonato Brasileiro e está na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Por recomendação médica, o técnico Luís Castro não viajou com a delegação e o auxiliar Victor Severino comandará a equipe. A tendência é que o clube gaúcho poupe alguns jogadores para a partida.

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Como assistir ao jogo entre Bolívar e Grêmio hoje?

Bolívar e Grêmio vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A partida terá transmissão exclusiva da Paramount+.

Prováveis escalações:

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Ervin Vaca; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.



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Grêmio: Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado). Técnico: Vitor Severino (auxiliar).

Arbitragem

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Árbitro: Roberto Pérez (Peru);



Roberto Pérez (Peru); Assistentes: Jesús Sánchez (Peru) e Stephen Atoche (Peru);

Jesús Sánchez (Peru) e Stephen Atoche (Peru); VAR: Diego Haro (Peru).