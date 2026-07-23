🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Bolívar x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 23, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 23 jul 2026, 19h04
MIRAFLORES, BOLIVIA - NOVEMBER 12: General view of the empty stadium before a match between Bolivia and Ecuador as part of South American Qualifiers for Qatar 2022 at Estadio Hernando Siles on November 12, 2020 in Miraflores, Bolivia. (Photo by Aizar Raldes - Pool/Getty Images)
Estádio Hernando Siles, em La Paz (Aizar Raldes - Pool/Getty Images)
Continua após publicidade
Bolívar x Grêmio: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Grêmio visita o Bolívar nesta quinta-feira, 23, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a cerca de 3.600 metros de altitude. A partida abre o confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana e vale uma vaga nas oitavas de final, etapa em que o classificado terá pela frente o São Paulo.

+ Jogos de hoje, quinta, 23 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Bolívar chega embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Guabirá, pelo Campeonato Boliviano, no qual ocupa a terceira colocação. A equipe comandada por Alejandro Restrepo chega à Copa Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo C da Libertadores, atrás do Independiente Rivadavia, da Argentina, e do Fluminense.

Siga

Já o Grêmio desembarca em La Paz pressionado pelo momento irregular. O Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Mirassol no retorno do Campeonato Brasileiro e está na 16ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Por recomendação médica, o técnico Luís Castro não viajou com a delegação e o auxiliar Victor Severino comandará a equipe. A tendência é que o clube gaúcho poupe alguns jogadores para a partida.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Como assistir ao jogo entre Bolívar e Grêmio hoje?

Bolívar e Grêmio vão se enfrentar nesta quinta, 23, às 19h (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A partida terá transmissão exclusiva da Paramount+.

Prováveis escalações:

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Ervin Vaca; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

Continua após a publicidade

Grêmio: Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado). Técnico: Vitor Severino (auxiliar).

Arbitragem

    Continua após a publicidade
    • Árbitro: Roberto Pérez (Peru);
    • Assistentes: Jesús Sánchez (Peru) e Stephen Atoche (Peru);
    • VAR: Diego Haro (Peru).
    Publicidade
    TAGS:
    Copa Sul-Americana
    Futebol: onde assistir
    Grêmio
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DO CLIENTE

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 32,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).